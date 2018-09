vor 52 Min.

AZ-Aktion: Was beschäftigt Sie vor der Landtagswahl?

Welche Themen bewegen die Augsburger vor der Landtagswahl? Wir kommen am Dienstag nach Oberhausen und wollen mit Ihnen ins Gespräch kommen.

Zur Einstimmung auf die anstehende Landtagswahl gibt unsere Zeitung den Augsburgern das Wort: Wir wollen von Bürgern und Bürgerinnen wissen, was sie vor der Wahl umtreibt, welche Themen sie interessieren, welche Probleme angepackt werden müssen, aber auch, wie sie die Politiker auf Landesebene ganz generell bewerten.

Auftakt ist am Dienstag, 11. September, in Oberhausen. Von 11 bis 13 Uhr sind zwei Redakteure der Lokalredaktion und ein Fotograf der Lokalredaktion am Helmut-Haller-Platz anzutreffen. Wir wollen Ansprechpartner für die Anliegen der Menschen sein, die uns am AZ-Stand besuchen.

Die weiteren Termine

Mittwoch, 12. September: Königsplatz (kurze Bahnhofstraße), 11 bis 13 Uhr

Donnerstag, 13. September: Universität, Mensa, 11 bis 13 Uhr

Freitag, 14. September: Zwölf-Apostel-Platz in Hochzoll, 12 bis 14 Uhr.

Themen Folgen