16:24 Uhr

Ab Dienstag sind Jakoberstraße und Hochablass dicht

Die Bauarbeiten an der Haunstetter Straße sorgten auch am Wochenende für Staus. Am Dienstagmorgen soll der Verkehr wieder laufen. Dafür stehen die nächsten Ferienbaustellen an

Von Stefan Krog

Nach der Baustelle ist vor der Baustelle: Nachdem die Stadt die Bauarbeiten in der Haunstetter Straße in der Nacht auf Dienstag gegen Mitternacht fertigstellen wollte, dürfte der Verkehr am Dienstagmorgen wieder reibungslos laufen. Dafür starten aber schon wieder die nächsten Ferienbaustellen. Eng wird es in der Innenstadt und am Hochablass:

Jakoberstraße Wegen Sanierungsarbeiten wird die Fahrbahn am Dienstagmorgen stadtauswärts komplett gesperrt. Damit ist die zentrale West-Ost-Achse durch die Innenstadt unterbrochen. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Die Sperrung soll bis Samstag, 26. Mai dauern. In dem Bereich liefen bereits in der vergangenen Woche Bauarbeiten, allerdings stand dabei noch eine Fahrspur stadtauswärts zur Verfügung. Stadteinwärts gibt es keine Einschränkungen.

Hochablass Am Dienstag gesperrt ist der Fußgängersteg über den Hochablass. Der Betonsteg wurde in den vergangenen Monaten erneuert und ist seit Weihnachten benutzbar, allerdings muss der Fußweg nun noch mit einem grauen Kunstharz-Überzug beschichtet werden, um ihn vor Streusalz zu schützen. Die Sperrung wird mindestens bis Freitag, 1. Juni dauern. Falls das Wetter nicht mitspielt, ist auch eine Verlängerung der Sperrung bis 8. Juni möglich. Fußgänger und Radler müssen über die Hochzoller Lechbrücke ausweichen.

Gögginger Straße In der Gögginger Straße, Höhe Haltestelle Kongress-Halle, steht ab Dienstag stadteinwärts wegen Straßenbaumaßnahmen nur ein Fahrstreifen zur Verfügung. Die Arbeiten sollen innerhalb der Pfingstferien beendet werden.

B17 Nachdem die Sperrung der Haunstetter Straße (B17 alt) abgeschlossen ist, macht das Staatliche Bauamt nahtlos auf der neuen B17 weiter. Von Dienstag bis zum 5. Juni finden zwischen Klosterlechfeld und Gersthofen Straßenreinigungsarbeiten statt. Dadurch ist die Fahrbahn in kurzen Abschnitten nur einspurig befahrbar. Die Reinigung der Tunnel auf Höhe Stadtbergen und Bärenkeller soll nachts erfolgen.

Nach dem Stau-Auftakt am Freitag gab es auch am Pfingstwochenende Behinderungen wegen der Sperrung der Haunstetter Straße, wenn auch in weit geringerem Ausmaß. Vor allem am Samstag kam es auf den Umleitungsstrecken am Alten Postweg und auf der Rumplerstraße noch zu Staus. Am Montagnachmittag war davon auszugehen, dass die Haunstetter Straße gegen Mitternacht wieder freigegeben wird. Die Stadt hatte bereits im vergangenen Jahr einen Teil der Fahrbahn saniert und setzte die Arbeiten in diesem Jahr fort. Es gebe auf Höhe von Haunstetten weitere sanierungsbedürftige Abschnitte, so Tiefbauamtsleiter Josef Weber. Je nach Haushaltslage und Priorität werde man diese in den kommenden Jahren angehen.

