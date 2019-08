vor 8 Min.

Ab Sonntag fließt der Verkehr auf der B17 wieder

Nach zwei Wochen Teilsperrung und Staus steht das Ende der Sanierungsarbeiten bevor. Für Autofahrer endet ein monatelanger Baustellenmarathon

Von Stefan Krog

Die Asphaltierungsarbeiten auf der B17 Höhe Stadtbergen sind am Donnerstag zu Ende gegangen. Am Freitag und am Samstag werden noch Markierungsstreifen auf der Fahrbahn angebracht, so das Staatliche Bauamt. Sobald am Sonntagnachmittag die provisorische Baustellenverkehrsführung abgebaut ist, kann der Verkehr wieder wie gewohnt auf vier Spuren fließen. Mit 80000 Fahrzeugen pro Tag ist die B17 die am stärksten befahrene Straße in Augsburg.

Wegen der Sanierungsarbeiten und der Teilsperrung hatte es in den vergangenen zwei Wochen Staus auf der B17 und auf Ausweichstrecken gegeben. Etwa 7500 Tonnen Asphalt wurden auf den 1,5 Kilometern verbaut, so das Bauamt. Die Kosten lagen bei 1,1 Millionen Euro.

Im Zuge der Baumaßnahme sanierte auch das städtische Tiefbauamt die undichte Grundwasserwanne auf Höhe der Bgm.-Ackermann-Straße. Diese sorgt wegen Glättegefahr im Winter für ein Tempolimit an der betreffenden Stelle. Die Stadt baute an der Stelle eine Heizung in den Fahrbahnrand, um ein Gefrieren zu vermeiden.

Laut Staatlichem Bauamt kommt es auf dem sanierten Abschnitt in den kommenden zwei Wochen nachts aufgrund von Restarbeiten noch zu punktuellen Einschränkungen. Für Autofahrer hatte es auf der B17 im Stadtgebiet seit Juli Einschränkungen gegeben, weil die Fahrbahn abschnittsweise saniert wurde bzw. auf Höhe Oberhausen auf drei Spuren verbreitert wurde.

