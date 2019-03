vor 42 Min.

Ab in den Garten!

Frische Erde, ein Spielgerät und Primeln: Am warmen Wochenende herrschte erst Hochbetrieb in den Bau- und Gartenmärkten – und danach auf den Balkonen und zwischen den Beeten

Von Claudia Knieß

Tiziana hat es sich auf ihrer Liege unter dem grasgrünen Sonnenschirm gemütlich gemacht. Nach einer ausgiebigen Runde Bewegung in der warmen Frühlingsluft genießt es die Deutsche Dogge, hier in der Kleingartenanlage Perzheimwiese mit Blick auf Wittelsbacher Park und Hotelturm zu dösen und zuzuschauen, wie die Nachbarn Unkraut jäten und frische Erde in die Beete einbringen. Dieter Paulke müht sich währenddessen, die Pumpe für den Brunnen zu reparieren, damit aus knapp vier Metern Tiefe bald wieder frisches Wasser fließen kann. Darauf freut sich auch Tiziana, denn der kleine Teich soll erneuert und vergrößert werden, sodass sie darin baden kann. Die dreijährige Dogge ist immer dabei, wenn Paulke sein kleines Paradies auf Vordermann bringt oder selbst mal mit seiner Frau in der Hollywoodschaukel entspannt. „Aber das kommt selten vor, es ist immer was zu tun.“ Für Arbeiten wie an der Pumpe ist das warme Wochenende im März ideal.

Anderes, wie etwa die Feigen aus dem Gewächshaus holen, wird Paulke erst machen, wenn kein Frost mehr droht. „Die Feigen mögen Wärme, und wenn man es richtig macht, kann man reich ernten. 30 Stück waren es vergangenes Jahr nach dem superwarmen Sommer!“

Auch als Anlagen-Obmann hat Paulke jetzt wieder zu tun. Interessenten kommen am Törchen vorbei und fragen nach einer Parzelle. Paulke muss sie vertrösten: Den Frühling 2029 werden sie vielleicht im eigenen Kleingarten genießen können, denn die Wartelisten sind lang. Paulkes Nachbarn, Familie Bartel, hatten schon vor zehn Jahren Glück.

Damals spielte Tochter Agnes noch auf dem Rasen, mittlerweile hilft sie als Teenager bei den Beeten. „Es ist ganz wichtig, neue Erde aufzubringen, nachdem man Unkraut gejätet hat, dann kommt nicht so schnell neues nach.“ Und sie hilft, das perfekt eingerichtete Gartenhäuschen für den Sommer klar zu machen. Da mehrere Bartels im Sommer Geburtstag haben, wird hier gerne gefeiert. Tulpen und Narzissen, die als Zwiebeln im Herbst kamen und gerade zu blühen anfangen, entfachen bei Mama Adelheid die Vorfreude auf Ostern.

Auch bei Judith Spiegel soll es jetzt blühen und zwitschern. Sie schiebt einen bunten Wagen voller Blumen, Säcken mit Erde und Meisen-Nistkästen aus dem Dehner-Gartenmarkt in der Ackermannstraße. „Heute musste es sein. Ich bin selbst Verkäuferin und habe die vergangenen Tage gesehen, was die Kunden alles über das Kassenband laufen ließen. Jetzt ist mein Garten dran!“ Stiefmütterchen in Lila und Orange, Lavendel und Vergissmeinnicht sollen dort in Blumenkästen und Terrakottatöpfen die Winterbepflanzung ersetzen. Eine Hängekätzchenweide hat Spiegel an einen großen Baum erinnert, der früher im Garten stand, und kam ebenfalls mit. „Generell habe ich spontan gekauft, was mir gefallen hat, das wird dann zu Hause hübsch kombiniert. Salatpflanzen für das Frühbeet habe ich lieber noch da gelassen. Da ich kein Gewächshaus habe, müssen solche Sachen warten, bis es keinen Nachtfrost mehr gibt.“

An den Stiefmütterchen und dem Buchs, die Nadine Hügin aus dem Obi-Baumarkt in Stadtbergen schiebt, sitzt sogar ein Alligator! Aber nur einer aus Kunststoff, den Söhnchen Oliver mit zum Einkauf genommen hat. Er und sein älterer Bruder Philipp sind Experten für Reptilien und Dinos. „Ich kann sogar ganz schwierige Dinosaurier-Namen aussprechen, wie Pachycephalosaurus, und will Paläontologe werden!“, erzählt Philipp. Da hat Mama Nadine ja nochmal Glück, dass der künftige Forscher auch zum Einkauf von Blümchen, pastellfarbenen Ostereiern und rosa Osterhäschen mitgekommen ist. Die sollen die Kübel vor ihrem Kosmetikstudio in Zusmarshausen verzieren. Sobald es keinen Frost mehr gibt, will Philipp noch einmal mit seinem Papa in den Baumarkt und Material für einen Teich im Garten kaufen. Leider gibt es ja keine schwimmenden Dinos mehr, aber immerhin Goldfische sollen sich darin tummeln.

Auch bei Familie Schuster dreht sich vieles um den Nachwuchs: Oma und Opa sind extra aus Fischach gekommen und wollen helfen, einen Spielturm für den zweijährigen Enkel in Augsburg zu errichten. Während Opa die Holzbalken dafür schultert, schiebt Papa Schuster den Wagen mit Verankerungen – es macht schon Mühe, all das zum Auto zu transportieren, denn der Parkplatz ist an diesem Tag übervoll. Alle drei Schuster-Generationen werden sich das geplante Angrillen mit klassischen Burgern nach getaner Arbeit am Abend verdient haben. Auch außerhalb Augsburgs ist der Parkplatz eines Gartenmarktes mehr als voll.

Agnes Almer hat im Gartencenter Wörner (Neusäß) bunte Primeln und Osterglocken, viel Erde, ein paar Sträucher und Erdbeeren gekauft und ist begeistert „von der großen Auswahl und wie freundlich die Mitarbeiter trotz des Ansturms waren“. Mit Unterstützung von Sohn Erik, der zum Gärtnern sogar seinen Piratenkapitänsposten auf dem Spielturm verlässt, Tochter Greta und einem leichten „Frauen-Spaten“, den ihre Eltern der begeisterten Gärtnerin geschenkt haben, will sie das Neuerstandene einpflanzen und anderes umsetzen. „Außerdem düngen wir die Beerenpflanzen und -sträucher jetzt, um reichlich Johannis-, Stachel-, Heidel- und Erdbeeren zum Naschen oder für Kuchen zu bekommen“, sagte sie. Tomaten und Gemüse zieht sie noch drinnen und setzt alles erst raus, wenn es keinen Frost mehr gibt. „Bei den Primeln bin ich da pragmatisch, falls eine kalte Nacht sie erwischt – bei dem tollen Wetter hatte ich einfach Lust auf sie.“ Sie freut sich über den Frühling: „Es ist wunderschön, dass die Sonne wieder scheint und man mit den Kindern rausgehen und im Garten buddeln oder spielen kann. Eine tolle Abwechslung nach dem Winter!“

