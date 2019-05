vor 18 Min.

Abo-Tausch: 366 Senioren wollten bisher Führerschein abgeben

Senioren in Augsburg bekommen bei Abgabe ihres Führerscheins ein Gratis-Nahverkehrs-Abo für ein Jahr. Bisher wird das Angebot nicht schlecht angenommen.

Der Aktionszeitraum zum Führerscheintausch läuft noch bis Ende Mai. In der Fahrerlaubnisbehörde gibt es momentan Wartezeiten, die aber eine andere Ursache haben.

Von Stefan Krog

366 Senioren haben im April ihre Fahrerlaubnis bei der Stadt abgegeben und gegen ein Ein-Jahres-Nahverkehrsabo getauscht. Diese Zwischenbilanz der Aktion zur Führerscheinabgabe zog die Stadt auf Anfrage. Das Angebot ist für Senioren aus Augsburg ab 65 Jahren gedacht. Bis Ende Mai läuft der Aktionszeitraum zum Abotausch noch. Das Anfangsinteresse an der Aktion ist damit relativ groß. In den kommenden Jahren rechnet die Stadt mit 150 bis maximal 200 Interessenten.

Während der Osterferien war eine Rückgabe nicht möglich

Allerdings war die Abgabe im April nur eingeschränkt möglich. Während der Osterferien setzte die Stadt die Aktion aus. Grund ist, dass die Führerscheinbehörde momentan mit großen Personalengpässen zu kämpfen hat. Laut Stadt ist momentan mehr als ein Viertel der Planstellen nicht besetzt. Mehrere Mitarbeiter waren zuletzt fast zeitgleich in andere Abteilungen gewechselt. Man hoffe, die offenen Stellen bis Ende Juni besetzen zu können, so die Stadt. Auch ohne die Abgabe-Aktion gibt es schon seit Monaten stark verlängerte Wartezeiten. An Tagen mit viel Andrang gab es zuletzt bis zu zwei Stunden Wartezeit. Zudem stieg die Bearbeitungszeit deutlich. Die Stadt bittet Bürger, die etwas bei der Fahrerlaubnisbehörde zu erledigen haben, übers Internet einen Termin zu vereinbaren.

Bei der Führerscheinabgabe bekommen Senioren ein 9-Uhr-Abo für den Innenraum (aktueller Wert 360 Euro) für ein Jahr zur Verfügung gestellt. Wenn das Abo nach einem Jahr ausläuft, werden die Bürger angeschrieben, ob sie das Abonnement kostenpflichtig beibehalten wollen. Ziel der Aktion sei, die Hemmschwelle bei Senioren zu senken, die ohnehin schon mit dem Gedanken spielen, ihren Führerschein abzugeben, so Wirtschaftsbürgermeisterin Eva Weber (CSU).

Stadt und Stadtwerke kalkulieren mit Kosten von rund 72.000 Euro pro Jahr. Im ersten Jahr werden die Kosten angesichts des sich bisher abzeichnenden Interesses aber wohl deutlich höher liegen. (skro)

