Abriss nach 34 Jahren: Die Plärrerwache hat jetzt ausgedient

Die Zustände in der Wache beim Augsburger Plärrer waren für Polizisten und Sanitäter schon länger nicht mehr zumutbar. Jetzt wird das Gebäude abgerissen.

Von Jörg Heinzle

In dem kleinen Wachraum steht ein Plastikeimer. Mit ihm wurde Regenwasser aufgefangen, das durch ein Loch im Dach herein tropfte. Ein Scherzbold hat auf ein Werbeplakat geschrieben: „Vergessen Sie Ihre gute Erziehung und Sie bekommen eine Freifahrt in den Arrest.“ Es riecht nach Moder und aus den Toiletten dringt der Geruch der Kanalisation. Der Polizeibeamte Peter Seidenbusch hat in der Plärrerwache seit vielen Jahren Dienst gemacht. Am Sonntag ist mit dem Ende des Osterplärrers auch die Polizeiwache neben dem Festgelände für immer geschlossen worden. Sie wird nach 34 Jahren abgerissen und durch eine neue Wache ersetzt.

Ein bisschen Wehmut sei dabei, sagt Peter Seidenbusch. Schließlich hat er in der engen Wache viele Stunden seines Polizistenlebens verbracht. Allzu schwer fällt dem Chef der Plärrerwache der Abschied aber nicht. Denn die Situation in dem Holzgebäude war eigentlich schon seit Jahren nicht mehr zumutbar. Die Beamten hatten viel zu wenig Platz. Seidenbusch erzählt: „Sie haben zum Beispiel eine junge Frau, die ihr Handy verloren hat, und dann bringen die Kollegen einen aggressiven Betrunkenen – das muss man eigentlich räumlich voneinander trennen können.“ Bisher ging das aber nicht. Der Platz in der Wache reichte auch nicht aus, um sich dort bei schlechtem Wetter aufzuhalten. Bis zu 25 Beamte sind auf dem Volksfest im Einsatz. Ihre Pausen verbrachten sie bis jetzt an einem Biertisch unter einem Zelt-Pavillon – bei jeder Witterung.

Plärrerwache in Augsburg: Es dauerte lange, bis sich etwas bewegt

Schon seit Jahren hatten Polizei und das Rote Kreuz, dessen Sanitäter ebenfalls in der Plärrerwache untergebracht sind, die Situation bemängelt. Es dauerte lange, bis sich etwas bewegte und der Stadtrat beschloss, eine neue Wache zu errichten. Vor Jahren gab es wegen der Zustände an der Wache sogar einen kleinen Eklat.

Zur Plärrer-Halbzeit bekommen alle Einsatzkräfte stets als Dank Torten überreicht. Doch einmal nahmen die Helfer die Torten nicht an. Aus Protest dagegen, dass ihnen die Stadt zu allem Überfluss auch noch einen stinkenden Toilettenwagen direkt vor die Wache gestellt hatte.

Dass die Räume für Polizei, Sanitäter und andere Einsatzkräfte auf dem Plärrer in einem schlechten Zustand sind, scheint fast schon Tradition zu haben. Die Plärrerwache, die nun abgerissen wird, wurde im Jahr 1985 eingeweiht. Zuvor gab es nur einen Bretterverschlag in der Nähe des heutigen Binswangerzelts. Die Holzbaracke wurde immer wieder auf- und abgebaut.

Früher musste eine Holzbaracke für Polizisten und Sanitäter reichen: So sah die Plärrerwache aus, die bis zum Jahr 1984 genutzt wurde. Durch die Ritzen in den Bretterwänden drangen Wind und Regen ins Innere. Bild: Polizei

Sie hatte nur dünne Bretterwände mit vielen Ritzen, durch die Wind und Regen ins Innere der Holzbude gelangte. Deshalb war man bei Polizei und Sanitätern sehr erleichtert, als im Jahr 1985 eine neue Wache bezogen wurde. Für die damaligen Verhältnisse war das ein großer Fortschritt.

Nun entsteht ein doppelgeschossiger Neubau in Containerbauweise

Nun wird ein doppelgeschossiger Neubau in Containerbauweise errichtet. Knapp 700.000 Euro sind an Kosten veranschlagt. Zum Herbstplärrer muss die Wache stehen. Das neue Gebäude wird deutlich größer und bietet für Polizei und Rotes Kreuz mehr Räume. „Das zeigt den Kollegen auch, dass ihre Arbeit wertgeschätzt wird“, sagt Dirk Schmidt, der Chef der für den Plärrer zuständigen Inspektion Mitte. Darüber freut man sich auch beim Roten Kreuz. Bisher sei es sehr eng gewesen, sagt Geschäftsführer Michael Gebler. Vor allem dann, wenn mehrere Personen gleichzeitig medizinisch versorgt werden mussten.

