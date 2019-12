Abschreckung alleine bewirkt nur wenig

Überproportional viele Verdächtige bei Gewalttaten sind Ausländer. Strengere Strafen setzen nicht an der Wurzel des Problems an. Nötig ist etwas anderes

Die tödliche Attacke auf einen 49-jährigen Mann am Kö ist fürchterlich. Daran ändert auch das nun bekannt gewordene Video nichts, auf dem zu sehen ist, wie es vor dem tödlichen Schlag noch ein kurzes Handgemenge gibt. Weil die Tatverdächtigen einen Migrationshintergrund haben – die meisten haben Wurzeln in der Türkei – wird seither vor allem im Internet intensiv über Ausländerkriminalität diskutiert. Ob Täter einen Migrationshintergrund haben, wird in der Polizeistatistik nicht erfasst.

Überproportional viele Verdächtige haben keinen deutschen Pass

Zu erkennen ist aber durchaus, dass Tatverdächtige, gerade bei Gewaltdelikten, überproportional häufig keinen deutschen Pass haben. Dafür gibt es Erklärungen: Studien belegen immer wieder, dass Personen aus einem sozial schwächeren Umfeld eher zu Kriminalität neigen. Ganz unabhängig von Pass oder Abstammung. Gerade Ausländer und Migranten leben im Schnitt öfter in sozial schwachen Verhältnissen. Wer Kriminalität bekämpfen will, wird dies nicht allein durch strengere Strafen und Polizeipräsenz erreichen – sprich durch Abschreckung.

Sozialarbeit und Integration

Es geht vor allem um Sozialarbeit und Integration. Darum, dass Jugendliche eine Chance bekommen – und nicht gelangweilt und ohne Perspektive herumhängen und auf die schiefe Bahn geraten. Dabei müssen auch die Eltern in die Pflicht genommen werden: Wer seinen Kindern zu viel durchgehen lässt und ihnen keine Grenzen setzt, der macht sich indirekt mitschuldig, wenn sich die Kinder dann auch später an keine Regeln mehr halten.

