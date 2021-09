Abstimmung

08:57 Uhr

Zum ersten Mal gab es in Augsburg mehr Brief- als Urnenwähler

In den Wahllokalen, hier in der Hans-Adlhoch-Schule in Pfersee, wurden erstmals weniger Stimmzettel abgegeben als via Briefwahl.

Plus Trotz historisch hoher Briefwahl-Zahl waren die Wahllokale in Augsburg gut besucht. Probleme gab es in einem Abstimmungsraum einer Schule - die Feuerwehr rückte an.

Von Stefan Krog

Ein Ergebnis der Bundestagswahl in Augsburg stand schon vor dem Sonntagabend fest: Es gab so viele Briefwähler wie noch nie. Bis Sonntag hatten mehr als 79.500 der 187.000 Wahlberechtigten in Augsburg Briefwahlunterlagen angefordert. Das ist ein Rekord. Zum Vergleich: Vor vier Jahren war es gut die Hälfte. Erstmals haben bei einer Bundestagswahl mehr Wähler und Wählerinnen via Brief als klassisch über die Urne abgestimmt.

