Abzocke im Reisebüro: Staatsanwaltschaft stellt Ermittlungen ein

Dutzende Kunden eines Geschäftes in Augsburg fühlen sich um ihren Urlaub betrogen. Doch der Hauptverdächtige hat sich offenbar abgesetzt, das Geld ist wohl weg.

Von Jan Kandzora

Es gab mal eine Zeit, da organisierte das Reisebüro in der Augsburger Innenstadt Fußball-Trainingslager im Ausland. Das ist allerdings schon eine Weile her. Heute existiert das Geschäft nicht mehr, das seinen Sitz in der Bahnhofstraße hatte, 2017 machte es dicht. Relativ plötzlich für viele Kunden, die eines Tages vor verschlossenen Türen standen, an denen ein Zettel hing. Darauf der Hinweis: Man habe mit „großem Bedauern“ Insolvenz anmelden müssen, der Betrieb sei eingestellt worden, weitere Informationen gebe es per Post. Der Ruf des Geschäftes war zu dem Zeitpunkt längst hinüber, denn viele Kunden warteten nicht nur auf Infos vom Reisebüro, sondern auch auf Geld.

Dieses Reisebüro steht im Verdacht, Kunden abgezockt zu haben. So berichteten mehrere Geschädigte unserer Redaktion bereits 2017, sie hätten geplante und bereits bezahlte Urlaube nicht antreten können, da Mitarbeiter der Filiale Flug und Hotel einfach nicht buchten. Es dürfte nach Informationen unserer Redaktion um Dutzende Fälle gehen: Mal verloren betroffene Kunden 1700 Euro, mal 2500, mal 6800. Eine Familie wurde nicht nur um 4000 Euro gebracht, ihr wurde auch ein ersehntes Treffen in Kanada verwehrt, anderen Kunden ihr Sommerurlaub auf Teneriffa oder in der Türkei. Wo ein Großteil des Geldes versandete, ist nicht ganz klar. Ein Insolvenzverfahren gegen das Unternehmen hinter dem Reisebüro wurde vom Augsburger Amtsgericht mangels Masse abgewiesen. Das bedeutet, dass die bestehenden Vermögenswerte der Firma nicht einmal ausreichten, um die potenziellen Kosten eines Insolvenzverfahrens zu begleichen.

Abzocke in Augsburg: Reisebüro prellt Dutzende Kunden

Die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen den Geschäftsführer und sechs weitere Beschuldigte, es ging um Betrug und Insolvenzdelikte. Gegen sechs der Beschuldigten sind die Ermittlungen zwischenzeitlich eingestellt worden, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilt. Teils, weil eine Tatbeteiligung nicht nachweisbar war; ein Beschuldigter hat in einem anderen Fall offenbar eine Strafe zu erwarten, gegen die jene Vorfälle um das Reisebüro juristisch wohl nicht beträchtlich ins Gewicht fielen. Einige Mitarbeiter sollen nach Informationen unserer Redaktion dem Chef des Reisebüros die Alleinverantwortung zugeschoben haben. Jener Geschäftsführer stelle sich dem Verfahren nicht, wie es von der Staatsanwaltschaft heißt. Der Geschäftsführer soll sich angeblich in die Türkei abgesetzt haben, was, falls es stimmen sollte, die Situation für die Geschädigten nicht vereinfache: Für deutsche Ermittler ist die Zusammenarbeit mit den Ermittlern in dem Land oft schwierig.

Allzu große Chancen, dass sie ihr Geld noch einmal wiederbekommen, haben viele geprellte Kunden nicht mehr. Probleme bestanden im Reisebüro offenbar schon zu Zeiten, als es noch Fußball-Reisen organisierte. Bereits 2012 lief ein privates Insolvenzverfahren gegen den Geschäftsführer. Im April 2016 klagte eine Familie vor dem Amtsgericht gegen das Reisebüro und forderte Geld zurück; in dem Fall ging es um etwa 1100 Euro. Sie hatten Flugtickets in die Türkei doppelt buchen und zwei Mal zahlen müssen. Die Kläger wollten die Kosten für die erste Buchung zurückhaben. Eine Forderung, die das Reisebüro mit Urteil vom Juli 2017 anerkannte. Ob das Reisebüro dann tatsächlich zahlte, ist unklar.

