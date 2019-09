vor 32 Min.

Acht Verletzte bei schweren Unfällen in der Innenstadt

Der 18-jährige Fahrer dieses Wagens verunglückte in der Nacht auf Samstag schwer.

Eine junge Frau biegt falsch ab, ein Mann überschätzt seine Fahrkünste

Zu zwei schweren Autounfällen mit acht Verletzten ist es in der Nacht auf Samstag im Stadtgebiet Augsburg gekommen. Gegen Mitternacht kollidierte eine 24-Jährige mit ihrem voll besetzten Auto im Kreuzungsbereich An der Blauen Kappe und Klinkertorstraße mit einem weiteren Fahrzeug. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Frau verbotswidrig von der Gesundbrunnenstraße in die Klinkertorstraße abbiegen und stieß dabei mit dem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen.

Durch die Wucht des Aufpralls wurde ihr Auto gegen die Abgrenzungsmauer der Esso-Tankstelle geschleudert und prallte von dort zurück auf die Kreuzung. Dort blieb es schwer beschädigt liegen.

In dem Auto hatten sich neben der Fahrerin noch drei weitere Personen befunden, von denen zwei schwer verletzt und eingeklemmt wurden. Die Feuerwehr musste sie mittels eines Rettungsspreizers befreien, die Schwerverletzten wurden in die Uniklinik Augsburg gebracht. Die Fahrerin und eine weitere Person im Fahrzeug wurden leicht verletzt. Die zwei Personen in dem entgegenkommenden Fahrzeug kamen ohne Verletzungen davon.

Seine Fahrkünste überschätzte kurz darauf ein 18-Jähriger unweit der ersten Unfallstelle. An der Kreuzung zwischen Schaezlerstraße und Am Alten Einlass geriet der mit vier Personen besetzte Wagen ins Schleudern, kam von der Straße ab und krachte erst gegen einen Baum und dann gegen einen Masten, bevor er auf der Seite liegen blieb. Nach ersten Ermittlungen der Polizei hatte der Fahranfänger wohl versucht, um die Kurve zu driften, und dabei die Kontrolle über das Auto verloren.

Nach der Schwere des Unfalls sei er dabei wohl erheblich zu schnell unterwegs gewesen. Der Fahrer des Wagens wurde mit schweren Verletzungen in die Uniklinik Augsburg transportiert, seine drei Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Auch hier mussten die vier Insassen von der Feuerwehr mit hydraulischem Gerät befreit werden. Insgesamt entstand ein Sachschaden von rund 10000 Euro. (att)

