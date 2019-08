06:40 Uhr

Achtung Autofahrer! Blitz-Anhänger kommt wohl dauerhaft

Plus In Augsburg blitzt die Polizei Raser wieder mit einem Blitzer-Anhänger. Ab 2020 könnte das Gerät laufend in der Stadt sein. Dafür sind andere Blitzer außer Betrieb.

Von Stefan Krog

Schlechte Nachrichten für Raser: Die Augsburger Polizei könnte ab 2020 einen Blitzer-Anhänger bekommen, der an Strecken mit vielen Tempo-Überschreitungen für einige Tage rund um die Uhr stationiert wird. Nachdem die Polizei das Gerät im Rahmen eines Pilotversuchs des Innenministeriums im vergangenen November getestet hat, ist das „Enforcement Trailer“, so der Markenname des Herstellers Vitronic, seit einigen Tagen wieder in der Region stationiert. Neben der Bgm.-Ackermann-Straße in Augsburg stand der Anhänger auch in Horgau (Landkreis Augsburg).

Ein Blitzer-Anhänger für Augsburg Der Mess-Anhänger, der mit Lasertechnologie misst, werde noch bis Ende August ans Präsidium Nordschwaben ausgeliehen sein, so die Polizei auf Anfrage. Dann wird er wieder abgezogen. Vorausgesetzt, dass genug Geld im Staatshaushalt ist, will das Innenministerium 2020 einen eigenen Anhänger für Augsburg beschaffen. Ein Gerät kostet zwischen 120000 und 150000 Euro. Vier Superblitzer in Augsburg im Einsatz Bisher blitzt die Polizei für ihre mobilen Tempomessungen aus dem Kombi heraus. Bei den Messungen ist aber immer ein Polizist anwesend, sodass in der Regel nicht rund um die Uhr an einem Standort geblitzt wird. Im Stadtgebiet selbst ist die Polizei nicht so stark unterwegs, weil hier der Verkehrsüberwachungsdienst der Stadt Augsburg kontrolliert. Schwerpunkt sind unter anderem Gefahrenstellen vor Schulen. Allerdings betreibt die Polizei seit zweieinhalb Jahren mehrere kombinierte Tempo- und Rotlichtblitzer. Standorte sind die Schaezlerstraße, die Inverness-Allee sowie zweimal die Friedberger Straße (Höhe Localbahn und Höhe Chippenham-Ring Friedberg). Im ersten Jahr erwischten die Geräte pro Tag allein mehr als 20 Temposünder. Blitzer gehen außer Betrieb Nicht mehr geblitzt werden Autofahrer indes an den Standorten der bisherigen Ampelblitzer (Bgm.-Ackermann-Straße, Pilgerhausstraße, Hans-Böckler-Straße, Lechhauser Straße und Blücherstraße). Diese Geräte, die noch mit Film und nicht mit Digitalaufnahmen arbeiteten, galten als veraltet. Die Polizei habe das Innenleben der Geräte im Frühjahr entfernt, so ein Sprecher. Die Masten und Gehäuse müssten durch die Stadt Augsburg entfernt werden.

