06:57 Uhr

Achtung Autofahrer: Das ändert sich ab heute auf der B17-Baustelle

Wer von Stadtbergen und Augsburg Zentrum auf die B17 Richtung Landsberg auf- oder abfahren will, muss einen Umweg fahren. Eine Baustelle ist dafür jetzt fertig.

Auf der B17-Baustelle Höhe Stadtbergen ändert sich ab heute die Verkehrsführung. Die Bauarbeiter wechseln bei den Asphaltierungsarbeiten die Richtungsfahrbahn. Das hat zur Folge, dass die Auf- und Abfahrten an den Anschlusstellen Stadtbergen und Bgm.-Ackermann-Straße in Fahrtrichtung Donauwörth wieder freigegeben sind. Im Gegenzug werden die beiden Anschlussstellen nun in Fahrtrichtung Landsberg gesperrt. In jede Richtung steht weiterhin eine Fahrspur zur Verfügung. Somit ist weiterhin mit Staus und Ausweichverkehr auf der Kriegshaber- und Neusässer Straße zu rechnen. Die Arbeiten sollen am 1. September abgeschlossen sein.

Eine Woche früher als erwartet hat unterdessen die Stadt die Kanalbaustelle in der Virchowstraße nahe der Uniklinik fertig bekommen. Die Sperrung, die zeitweise für Staus bei der Zu- und Abfahrt in die Uniklinik gesorgt hatte, ist aufgehoben. (skro)

