10.02.2020

Achtung Autofahrer: Hier rücken 2020 die Bauarbeiter an

Plus Stadtbachstraße, Ackermannstraße, Friedberger Straße: Die Stadt Augsburg plant für das Jahr 2020 etliche Straßenbaustellen. Hier sind die wichtigsten.

Von Stefan Krog

Die Stadt will die Stadtbachstraße zwischen MAN-Kreuzung und Lechbrücke komplett sanieren und in diesem Zug die Situation für Fahrradfahrer verbessern. In diesem Jahr wird es für Autofahrer ab April punktuelle Fahrstreifensperrungen geben, damit die etwa 100 Jahre alte Brücke über den Stadtbach, die für Nutzer der Straße praktisch unsichtbar ist, saniert werden kann. 2021 sind dann die eigentlichen Straßen- und Radwegarbeiten vorgesehen. Dann wird die Stadtbachstraße stadteinwärts zur Einbahnstraße.

Für die Autofahrer wird sich nach dem Umbau wenig ändern. Die Zahl der Autospuren bleibt gleich. Allerdings ist der aus den 1980er-Jahren stammende Oberbau der Straße nicht für 43.000 Autos pro Tag ausgelegt, sodass er erneuert und verstärkt werden muss. Die Radwege in der Stadtbachstraße bleiben zum Teil offen Auch für die Fahrradfahrer wird es faktisch keine allzu großen Änderungen geben. Die Radwege bleiben in jeweils nur eine Richtung offen (anders als früher geplant). Zwar sei es speziell für Mitarbeiter von MAN, die im Norden der Stadt leben, attraktiv, auf kurzem Weg in Gegenrichtung entlang der Stadtbachstraße nach Hause zu kommen, es gebe aber keine Möglichkeit, dies sicher zu gestalten. Darum habe man diese Überlegungen fallen lassen, so Baureferent Gerd Merkle ( CSU) im Bauausschuss des Stadtrates. Besser gestaltet werden soll für Radler die Anbindung der Berliner Allee an die Stadtbachstraße. Auch an den dortigen Einmündungen der Auf- und Abfahrtsschleifen sollen Radler künftig besser erkennbar sein. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Details, kündigte die Stadt an, werde man noch mit dem Allgemeinen Deutschen Fahrradclub besprechen. Dafür sei angesichts des Vorlaufs von über einem Jahr noch genügend Zeit. Insgesamt wird der Ausbau der Straße 7,5 Millionen Euro kosten. Wo sonst noch Baustellen in Augsburg geplant sind Neben der Vorbereitung für den Umbau der Stadtbachstraße sind für dieses Jahr einige weitere Baustellen absehbar. Hier eine Auswahl von den rund 80 größeren Baustellen, die in diesem Jahr anstehen: Die Brücke der B2 über die A8 muss weiter saniert werden. Wie schon im vergangenen Jahr fällt ein Fahrstreifen weg. Start der Maßnahme ist im März.

über die A8 muss weiter saniert werden. Wie schon im vergangenen Jahr fällt ein weg. Start der Maßnahme ist im März. Siedlerweg: In der Firnhaberau wird der Siedlerweg erneuert. Von März bis Dezember gibt es eine Vollsperrung .

In der Firnhaberau wird der Siedlerweg erneuert. Von März bis Dezember gibt es eine . Blücherstraße: In den Sommerferien kommt es zu einer Vollsperrung stadtauswärts im Bereich der Kulturstraße. Grund sind Arbeiten an der Haltestelle der Straßenbahnlinie 1 und der Straße. Zugspitzstraße: In den Osterferien finden in der Zugspitzstraße Arbeiten an den Straßenbahngleisen statt. Der Tramverkehr wird abgebrochen, Fahrstreifen müssen verengt werden. Auch am Tunnel der Schleifenstraße wird gebaut Schleifenstraße: Am etwa 15 Jahre alten Tunnel unter dem Wolframviertel muss gearbeitet werden, sodass im Juni und Juli Fahrspuren wegfallen.

Am etwa 15 Jahre alten Tunnel unter dem Wolframviertel muss gearbeitet werden, sodass im Juni und Juli wegfallen. Friedberger Straße : Für den Abbruch des Fußgängerstegs auf Höhe des Schwabencenters wird für sechs Wochen im April und Mai je eine Fahrspur in beiden Richtungen wegfallen. Am Wochenende 25./26. April kommt es zur Komplettsperrung. In den Pfingstferien wird es dann an der Lechbrücke eng. An zwei Wochenenden kommt es zur Vollsperrung in jeweils einer Richtung.

Für den Abbruch des Fußgängerstegs auf Höhe des Schwabencenters wird für sechs Wochen im April und Mai je eine in beiden Richtungen wegfallen. Am Wochenende 25./26. April kommt es zur Komplettsperrung. In den Pfingstferien wird es dann an der eng. An zwei Wochenenden kommt es zur in jeweils einer Richtung. Ulmer Straße : In den Pfingstferien kommt es in der Ulmer Straße in Kriegshaber zur Vollsperrung für zwei Wochen.

In den Pfingstferien kommt es in der in zur für zwei Wochen. Ackermann-Straße : An der Kreuzung Reinöhlstraße ( Kriegshaber ) fallen in den Osterferien Fahrstreifen weg.

An der Kreuzung Reinöhlstraße ( ) fallen in den Osterferien weg. Stadionstraße : Die Stadionstraße wird zwischen Juni und August wegen Leitungs- und Straßenbauarbeiten nur eingeschränkt befahrbar sein. Es fallen Fahrspuren weg, in den Sommerferien wird die Straße für drei Wochen komplett dichtgemacht.

Die wird zwischen Juni und August wegen Leitungs- und Straßenbauarbeiten nur eingeschränkt befahrbar sein. Es fallen weg, in den Sommerferien wird die Straße für drei Wochen komplett dichtgemacht. Hallstraße: Im Herbst wird wegen Kanalarbeiten die Hallstraße für zwölf Wochen komplett gesperrt werden. Hören Sie sich dazu auch unseren Podcast an:

