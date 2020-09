vor 31 Min.

Achtung Autofahrer: In der Kriegshaberstraße wird gebaut

In der Kriegshaberstraße in Augsburg werden ab 14. September die Ampeln erneuert. Es kann zu Behinderungen kommen.

In der Kriegshaberstraße in Augsburg beginnen am Montag, 14. September, die Arbeiten für die Erneuerung der Ampeltechnik durch Lichtwellenleiter, kündigt die Stadt an. Die Arbeiten finden dort von der Bürgermeister-Ackermann-Straße bis hin zur Ulmer Straße statt. Es werden in verschiedenen Phasen zum Teil die Fahrbahn eingeengt und Fahrspuren entnommen. Auch eine provisorische Ampel wird Teil der Baustellenregelung sein. Einige Einmündungsbereiche in Seitenstraßen müssen zeitweise gesperrt werden. Ein Befahren der Kriegshaberstraße für den Fahrzeugverkehr ist jedoch in beiden Richtungen jederzeit möglich. Die Arbeiten werden Ende November abgeschlossen sein. (AZ)

Themen folgen