vor 27 Min.

Achtung: Der Klinkerberg ist jetzt in beiden Richtungen befahrbar

Autofahrer in Augsburg brauchen rund um den Plärrer Geduld: Wegen Gleisarbeiten kommt es seit Montag zu massiven Verkehrsbehinderungen.

Am Montag haben die Gleisarbeiten in der Gesundbrunnenstraße und Langenmantelstraße begonnen. Wegen der umfangreichen Arbeiten kommt es für Autofahrer zu weitreichenden Änderungen. Der Klinkerberg ist derzeit in beiden Richtungen befahrbar, da die Gesundbrunnenstraße komplett gesperrt ist.

Dafür werden die Einbahnstraßen am Klinkerberg und in der Schaezlerstraße aufgehoben. Der Verkehr wird ab Alten Einlass (Justizgebäude) auf einer Fahrspur dafür aber in beiden Richtungen über diese beiden Straßen geleitet.

Behinderungen gibt es auch in der Langenmantelstraße

Die Langenmantelstraße ist stadteinwärts gesperrt. Wie die Stadt weiter mitteilt, ist gibt es für die Langenmantelstraße bis zum 26. Juli eine Umleitung über Schwimmschul- und Badstraße. Weitere Einschränkung: Außerdem kann bis dahin nicht in die Senkelbachstraße ein- und ausgefahren werden.

Die Tramgleise am Plärrer in Augsburg werden erneuert. Autofahrer müssen sich wochenlang auf Behinderungen einstellen. Der Klinkerberg ist betroffen. Video: Bernd Hohlen

