Achtung Fußballfans: Stadionlinie fährt am Samstag auf einem anderen Kurs

Am Samstag geht es wieder mit der Tram in Richtung Fußballstadion. Es gibt allerdings Änderungen im Streckenverlauf.

Wegen der Sperrung in der Bahnhofstraße gibt es Änderungen im Nahverkehr in Augsburg. Dies gilt auch am Samstag, wenn der FCA gegen Freiburg spielt.

Von Michael Hörmann

Tausende Fußballfans nutzen an Heimspieltagen des FCA den Nahverkehr. Die Stadionlinie führt aus der Innenstadt zur Haltestelle nahe der WWK-Arena. Die Trams fahren auch am Samstag, wenn der FCA um 15.30 Uhr gegen den SC Freiburg antritt.

Es gibt allerdings eine Änderung: Weil die Tramhaltestelle in der Bahnhofstraße gesperrt ist, geht’s vom Königsplatz aus los. Und hier erfolgt eine weitere Änderung: Die Stadionline fährt in Richtung Stadion nicht über den Theodor-Heuss-Platz, sondern über die Maximilianstraße. Auch dies ist eine Folge der Teilsperrung in der Bahnhofstraße.

Mit der Tram zum FCA: Die erste Straßenbahn fährt um 13.30 Uhr

Gefahren wird im gewohnten Takt. Zwei Stunden vor Spielbeginn, also um 13.30 Uhr, verkehrt die erste Tram zum Stadion. Die Ersatztrasse Maximilianstraße führt über Moritzplatz, Ulrichsplatz, Margaret und Hochschule bis Rotes Tor und von dort weiter zum Stadion. Der Rückweg vom Stadion zum Kö erfolgt über die gewohnte Trasse. Zwischen Hauptbahnhof und Königsplatz verkehren die Buslinien 22, 23, 32, 41 und B3.

Die Stadtwerke weisen frühzeitig auf mögliche Beeinträchtigungen hin: Weil wegen der Sperrung am Hauptbahnhof derzeit drei Linien über den Bahnsteig B der Linie 2 verkehren, könnte es dort am Samstag mit der zusätzlichen Stadionlinie sehr eng werden. Die Stadtwerke sagen daher: Es empfiehlt sich, bereits an anderen Haltestellen umzusteigen, etwa von den Linien 1 und 2 am Moritzplatz oder von der Linie 6 an der Haltestelle Margaret.

Mit der Tram zum FCA: 17 Fahrzeuge sind im Einsatz

Für das Spiel gegen Freiburg gilt, dass genauso viele Fahrer im Einsatz sind wie immer. Wenn der FCA spielt, werden 17 Fahrzeuge eingesetzt. Jürgen Fergg, Sprecher der Stadwerke, sagt: „Wir werden dieses Mal an den Haltestellen noch zusätzliches Personal einsetzen, um die Fahrgäste zu informieren.“

