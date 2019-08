16:30 Uhr

Achtung Pilzsammler: Diese Doppelgänger sind gefährlich

Champignon, Parasol oder nicht? In heimischen Wäldern und Hausgärten wachsen vermehrt unverträgliche Schirmlinge, die man verwechseln kann. Ein Experte erklärt, worauf man achten sollte.

Von Eva Maria Knab

In den Augsburger Wäldern beginnt die Pilzsaison – aber nicht nur dort. Bestimmte Pilze, die Wiesenchampignons ähnlich sehen, wachsen mitten in der Stadt in Hausgärten. Experten warnen vor Verwechslungsgefahren. Sollten die „falschen Champignons“ auf dem Teller landen, kann es problematisch werden.

Wie Günther Groß vom Pilzverein Augsburg Königsbrunn erläutert, handelt es sich um Champignon-ähnliche Schirmlinge. „Sie wachsen in diesem Jahr verstärkt auch in Gartenbeeten“, sagt er. Für Fachleute seien die Schirmlinge von Champignons an der Farbe der Lamellen unter der Kappe zu unterscheiden. Groß sagt, beim Champignon seien die Lamellen rosa, beim Schirmling seien sie weiß. Für Laien sieht er jedoch Verwechslungsgefahren. Und Groß warnt davor, irrtümlich diese Schirmlinge zu verspeisen. Sie seien für Menschen unverträglich.

In Augsburgs Wäldern gibt es rund 2000 Pilz-Arten

Auch Schwammerlsucher im Wald können sich leicht einmal irren. Allein in den Wäldern um Augsburg herum gibt es rund 2000 verschiedene Arten von Pilzen. Manche sind giftig, andere genießbar und wieder andere sind geschützt. Um einen Pilz sicher zu bestimmen, müsse man ihn eingehend untersuchen, sagen Fachleute. Wie sieht er aus, wie fühlt er sich an, wie riecht er? Gerüche spielen auch eine große Rolle, wenn es darum geht, zwei Arten zu unterscheiden, die sich zum Verwechseln ähnlich sind. Und manchmal muss man die Pilze sogar kosten, um sie einwandfrei zu bestimmen.

Wachsende Verwechslungsgefahren sieht Günter Groß bei einem beliebten heimischen Speisepilz – dem Parasol. Kenner zählen ihn wegen seines nussigen Geschmacks zu den Delikatessen. Besonders gut soll er schmecken, wenn man ihn in der Pfanne brät.

Der Parasol zählt jedoch zur Pilzart der Riesenschirmlinge. Und auch dort gibt es ein zunehmendes Problem, das sogar Fachleuten Kopfzerbrechen bereitet. Groß weiß von der jüngsten Mykologentagung, dass bayernweit vermehrt Riesenschirmlinge wachsen, die selbst Experten nur noch schwer zuordnen können. Die Gründe dieses Phänomens seien noch nicht ausreichend erforscht. Mehrere dieser Arten, die dem Parasol ähneln können, seien jedoch unverträglich beim Verzehr. Groß sagt, „in der Pilzberatung können wir sie dann im Zweifel nicht mehr freigeben“.

Experten beraten auf dem Stadtmarkt

Wer in den kommenden Wochen in die Wälder zum Schwammerlsuchen geht und sich seiner Funde nicht sicher ist, für den lohnt es sich jedoch, Rat bei Experten zu holen. Das ist beispielsweise bei der Pilzberatung auf dem Augsburger Stadtmarkt möglich. Der Pilzverein bietet sie in der Saison bis Mitte Oktober in der Viktualienhalle am Stadtmarkt an. Ein Experte ist jeden Montag von 16 Uhr bis 17.30 Uhr vor Ort.

Lesen Sie dazu auch diesen Artikel: Tipps zum Pilze sammeln: So klappt’s auch als Anfänger

Themen Folgen