Achtung, Staugefahr: Bauarbeiten auf der A8 bei Augsburg-West

In den kommenden zwei Wochen wird die Fahrbahn auf der Autobahn bei Augsburg-West saniert. Deshalb kommt es zu Behinderungen. Das müssen Autofahrer wissen.

Auf der Autobahn A8 bei Augsburg-West stehen umfangreiche Bauarbeiten an: Von Montag, 26. April, bis Freitag, 9. Mai, wird die Fahrbahndecke in beiden Richtungen auf etwa zwei Kilometern Länge saniert. Der Flüsterasphalt, der im Zuge des Autobahnausbaus 2009 und 2010 aufgebracht wurde, muss alterungsbedingt nun erneuert werden. Das teilt die Betreibergesellschaft Autobahnplus mit.

Bauarbeiten auf der A8 bei Augsburg-West: Es kann einen Rückstau bis auf die B17/B2 geben

Die Baustelle gliedert sich in drei Phasen:

Phase 1 sind die Vorbereitungsarbeiten außerhalb der Hauptfahrbahn. Sie dauert von Montag, 26. April, bis Freitag, 30. April. Dabei werden provisorische Überfahrten eingerichtet und an einem Bauwerk sind kleinere Sanierungsarbeiten nötig. Deshalb kann man in Fahrtrichtung München nur mit einer Stopp-Stelle auf die Autobahn fahren. Die Betreibergesellschaft bittet, dort langsam und vorsichtig zu fahren. Ortskundige Fahrer sollten die Auffahrt Richtung München zu den Stoßzeiten meiden oder umfahren, heißt es in der Pressemitteilung. Es kann zu einem Rückstau auf die B2/ B17 kommen.

Phase 2 und 3 betrifft dann die eigentliche Sanierung der drei Fahrspuren einschließlich Standstreifen auf einer Länge von zwei Kilometern in beide Richtungen. Dabei wird die oberste Asphaltschicht in Teilabschnitten abgefräst, eine neue Deckschicht eingebaut und die neue Markierung aufgebracht.

An den Wochenenden wird der Flüsterasphalt auf der Autobahn erneuert

Diese Arbeiten finden ausschließlich am Wochenende statt: Von Freitag, 30. April, um 22 Uhr bis Sonntag, 2. Mai, um 14 Uhr wird die Fahrbahndecke in Richtung Stuttgart saniert (Phase 2). Von Freitag, 7. Mai, um 22 Uhr bis Sonntag, 9. Mai, um 14 Uhr wird die Fahrbahndecke in Richtung München saniert (Phase 3).

Von Sonntag, 2. Mai, um 14 Uhr bis Freitag, 7. Mai, finden keine Arbeiten statt. Alle Fahrtstreifen der Hauptfahrbahn und der Anschlussstelle Augsburg-West stehen dann zur Verfügung.

Die Arbeiter sind in Schichten im Einsatz und arbeiten teilweise rund um die Uhr. Wenn der Fahrbahnbelag zum Beispiel auskühlen muss, gibt es es Arbeitspausen, in denen nichts gemacht werden kann.

Die Asphaltarbeiten können technisch bedingt nur bei trockenem Wetter statt finden. Sollten die Witterungsbedingungen nicht optimal sein, ist eine Verschiebungen der Arbeiten um jeweils eine Woche als Ausweichtermin geplant, teilt die Betreibergesellschaft mit. (manu)

