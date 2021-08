Dieses neue Musik-Video von Adel Tawil spielt in Augsburg

Adel Tawil meldet sich mit der neuen Single "Die Welt steht auf Pause" zurück. Das Video zu dem Song wurde beim Plärrer-Familienpark in Augsburg gedreht.

Es ist Nacht auf dem Augsburger Plärrer-Familienpark. Die bunten Lichter der Fahrgeschäfte und Verkaufsbuden vertreiben die Dunkelheit. Eine junge Frau steuert einen Spielzeugautomaten. Sie greift nach einer Actionfigur des Popsängers Adel Tawil. Langsam setzt die Musik ein, die Miniaturversion verwandelt sich in ihr Vorbild. So beginnt das aktuelle Musikvideo von Adel Tawils neuer Single "Die Welt steht auf Pause". Am Freitag, 13. August, wurden die neue Single und das Video veröffentlicht.

Die Volksfest-Atmosphäre in dem Clip wurde auf dem Augsburger Plärrer-Familienpark gedreht. Seit Mitte Juli findet das Volksfest wegen der Corona-Pandemie in einer anderen Form statt. Der Vorsitzende des Schwäbischen Schaustellerverbands, Josef Diepold, war bei dem Dreh des Musikvideos mit dabei. Fast die ganze Nacht wurde gedreht, bis der kurze Clip im Kasten war. Wenn Diepold von den Filmarbeiten spricht, kommt er ins Schwärmen. Der Künstler sei sehr sympathisch und der Abend war "mega geil". "Die Dreharbeiten waren fulminant", sagt Diepold.

Adel Tawil dreht auf dem Plärrer-Familienpark in Augsburg

In der ersten Augustwoche kam Tawil gemeinsam mit einer 55-köpfigen Crew aus Berlin in den Augsburger Plärrer-Familienpark. Von 21.30 Uhr bis am nächsten Morgen um sechs Uhr dauerten die Dreharbeiten. Models und Komparsen spielten die Besucher. Diepold und sein Team sind nicht im Video zu sehen. Sie waren im Hintergrund gefragt. Immer wieder hieß es: Licht an und aus. Die Schaustellerinnen und Schausteller folgten den Regieanweisungen. "Das war anstrengend, aber hat viel Spaß gemacht."

Adel Tawil war für Dreharbeiten in Augsburg. Foto: Jan Woitas, dpa

Riesenrad, Autoscooter und Achterbahn sind im Video zu sehen. Die glatte Fläche beim Autoscooter nutzt Tawil sogar als Tanzfläche, während im Hintergrund die Statistinnen und Statisten mit den Autos fahren. "Wir sind stolz, dass wir die passende Kulisse für das Video bieten konnten", sagt Diepold. Der Song handelt von der Liebe und der Leichtigkeit des Lebens. Der Text passt zur Situation der Schaustellerbranche, die die Pandemie schwer getroffen hat. "Es kommt alles wieder zurück, was gefehlt hat", sagt Diepold zuversichtlich.

Adel Tawil ist seit über 20 Jahren im Musikgeschäft erfolgreich

Adel Tawil wurde 1978 in Berlin geboren. Erste Erfolge erlebte er Ende der 1990er Jahre als Mitglied der Boyband "The Boyz", der Durchbruch gelang ihm mit Annette Humpe, mit der er das Popduo "Ich + Ich" bildete. Aber auch als Solokünstler hat der Sohn von einem ägyptischen Vater und einer tunesischen Mutter Erfolg. Zu seinen größten Erfolgen zählen Titel wie "Vom selben Stern", "Stadt" oder "Prison Break Anthem". Er ist im Jahr 2018 Vater geworden und lebt mit seiner Familie in Berlin.

