02.08.2019

Ärger in Freibädern: So handhabt es Augsburg

Augsburg hat schon seit Jahren, was andere Kommunen erst einführen. Den größten Ärger im Sommer verursachte bislang eine betrunkene Mutter im Familienbad.

Von Michael Hörmann

Es sind Nachrichten, die betroffen machen: In einigen deutschen Städten terrorisieren Jugendbanden in Freibädern andere Gäste. Der jüngste Vorfall ereignete sich in Düsseldorf. Die Stadt reagiert: Sie führt eine Ausweispflicht für Besucher ein. Zudem werde das Sicherheitspersonal im Rheinbad verstärkt, heißt es. In Nürnberg gab die Stadt bekannt, dass an besucherstarken Tagen Sicherheitskräfte angefordert werden, um gegebenenfalls einzuschreiten. Und wie sieht es in Augsburg aus?

Vorfälle, die aktenkundig wurden, sind in diesem heißen Sommer bislang nicht gemeldet. „Es gibt keine besonderen Vorkommnisse“, sagt Ordnungsreferent Dirk Wurm. Dass vonseiten der Stadt etwaiger Ärger womöglich verschwiegen werde, schließt der SPD-Politiker aus, der für seine Partei als OB-Kandidat antritt: „In Zeiten von sozialen Medien würden solche Nachrichten sicherlich ans Tageslicht kommen.“

Andererseits sei es nicht ganz auszuschließen, dass es vor allem an den warmen Tagen besonders im Familienbad einmal heiß hergehen könnte. Zu Spitzenzeiten sind bis zu 6000 Besucher am Tag im beliebtesten städtischen Freibad anzutreffen. Es wird nicht nur eng im Wasser, sondern auch auf den Grünflächen. Wurm sagt: „Gerade bei einem solchen Ansturm kommen wir personell an unsere Grenzen.“ Badegäste beruhigt er andererseits: Sicherheit und Beckenaufsicht seien in den Freibädern jederzeit gewährleistet.

Ein Sicherheitsdienst unterstützt die Augsburger Bäder seit drei Jahren

Augsburg hat im Übrigen nicht erst nach den jüngsten Vorfällen in einigen deutschen Bädern reagiert. Seit drei Jahren, so Wurm, könne kurzfristig ein Sicherheitsdienst angefordert werden. Diese Kräfte unterstützen das städtische Personal. Die Sicherheitsleute sind vor allem auf den Liegewiesen präsent. Dies passiere dann, wenn das städtische Fachpersonal mit dem Aufsichtsdienst an den Schwimmbecken voll ausgelastet sei und für zusätzliche Runden auf den Liegewiesen nicht abkömmlich sei, erläutert Wurm. Nach seinen Worten sei die Zahl der Einsätze der Sicherheitsleute allerdings überschaubar: „Das kam zuletzt vielleicht fünfmal im Jahr vor.“

Sollten Badegäste sich nicht an die geltenden Regeln halten, würden sie von den städtischen Mitarbeitern ermahnt. In Einzelfällen werde auch die Polizei hinzugezogen, wenn der Badegast wegen grober Verstöße gegen die Haus- und Badeordnung das Freibad verlassen muss. Die Polizei wurde in diesem Sommer in einem Fall besonderen gerufen: Im Familienbad sorgte eine betrunkene 25-jährige Mutter für mächtig Ärger. Sie war nicht mehr fähig, sich um ihr vierjähriges Kind zu kümmern. Die Frau, die einen Wert von knapp drei Promille hatte, musste ins Klinikum gebracht werden. Das Kind kam vorübergehend in behördliche Obhut. Ansonsten verlief der Sommer ruhig, obwohl bis Ende Juli schon fast 200.000 Besucher in den Bädern der Stadt waren.

Im Vergleich der Zahlen fällt auf, dass das Fribbe kurz davor steht, das Familienbad zu überholen. In der bisherigen Jahresbilanz kommt das Familienbad auf 71.500 Gäste, im Fribbe sind es 67.500. Im Fribbe macht sich die Investition von 1,2 Millionen Euro für das neue Nichtschwimmerbecken bezahlt. Die Eröffnung war im Vorjahr. Besonders die Breitwasserrutsche kommt nach Angaben der Stadt bei den Gästen sehr gut an. Das Fribbe ist am heutigen Samstag, 3. August, Schauplatz einer musikalischen Veranstaltung. „Beats am Becken“ heißt es dann. DJ Ivo Mannheim legt auf. Von 14 bis 19 Uhr gibt’s sommerlichen Sound zu hören.

Absehbar ist bereits das Ende der Freibadsaison. Bis Sonntag, 8. September, haben die Freibäder geöffnet. Eine Veranstaltung folgt dann noch: Nach dem offiziellen Ende der Freibadsaison veranstaltet die Wasserwacht wieder den bereits fünften Hundebadetag „Bellos Batschlach“ im Familienbad. Er findet am Wochenende, 14./15. September, statt.

