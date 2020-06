Ärger über Andrang in Bürgerbüros: Augsburger bekommen kaum Termine

Plus Wer in Augsburger Bürgerbüros etwas erledigen will, muss vorher einen Termin ausmachen. Bürger ohne Termin müssen wieder gehen. Das sorgt für Ärger.

Enttäuscht muss Gabi O. den Eingang des Bürgerbüros an der Blauen Kappe wieder verlassen. Sie tut es unverrichteter Dinge. Seit Mitte Mai werden in den städtischen Bürgerbüros zwar wieder Personalausweise verlängert oder Anwohnerparkausweise herausgegeben. Wegen der Corona-Pandemie geht allerdings nichts mehr spontan: Termine gibt es nur nach vorheriger Anmeldung. Gabi O. hatte keinen. Ihr Personalausweis sei abgelaufen, erzählt sie. „Heute war mein letzter Urlaubstag, da habe ich es einfach probiert.“ Über die Telefonhotline sei sie nicht durchgekommen. So wie ihr geht es aktuell vielen Augsburgern. Deshalb gibt es jetzt einigen Ärger.

Bei der Stadt weiß man um die Unzufriedenheit von Bürgern. Amtsleiter Dieter Roßdeutscher sagt: „Seit Wiedereröffnung der Bürgerbüros findet der Parteiverkehr ausschließlich per Terminvergabe statt.“ Der Zugang werde vor jedem Büro über einen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes geregelt. Die Stadt hat durchgezählt, so Roßdeutscher: „Wir haben 26 Schalter eingesetzt. Mehr Schalter können derzeit wegen der Größe der Räume nicht angeboten werden.“ Pro Person sind 20 Quadratmeter vorgeschrieben. Dass in den Bürgerbüros jede Menge Arbeit anfällt, hat unmittelbar mit der Corona-Pandemie zu tun: Mehrere Wochen lang waren die Bürgerbüros geschlossen.

Augsburg: Ärger um die telefonische Hotline der Bürgerbüros

In der Schlange vor dem Bürgerbüro an der Blauen Kappe haben die meisten ihren Termin über das Internet bekommen. Diejenigen, die es über die telefonische Hotline probiert haben, berichten von viel Frustration: Sie kamen einfach nicht durch. Viele Bürger sind deshalb, wie sie sagen, notgedrungen auf die Online-Variante umgestiegen. So auch ein älteres Ehepaar, das wegen eines verlorenen Personalausweises zum Bürgerbüro musste. Mehrmals habe er es übers Telefon probiert, berichtet der 77-jährige Augsburger. „Mal war es besetzt, mal war man ewig in der Warteschlange.“ Nachdem auch sein Sohn über den telefonischen Weg nicht weitergekommen sei, habe dieser über das Internet einen Termin für seine Eltern vereinbart. Für die beiden keine zufriedenstellende Situation: „Viele alte Leute haben gar kein Internet.“

Roßdeutscher kennt den Ärger, den derzeit viele Bürger äußern. Er sagt, dass für die Telefonhotline in der Anrufzeit (8.30 bis 12.30 Uhr) immer mindestens vier Mitarbeiter eingesetzt werden. Mehr sei derzeit aber nicht machbar: „Eine Aufstockung der Mitarbeiterzahl oder eine Ausweitung dieser Zeiten auf den Nachmittag ist personell nicht möglich.“ Nicht nur die Hotline arbeitet laut Roßdeutscher am Anschlag. Insgesamt seien die Bürgerbüros „vollständig ausgelastet“. Weil sie wegen der Corona-Maßnahmen komplett geschlossen waren und die Politik den Bürgern strenge Ausgangsbeschränkungen auferlegt hatte, entstand ein Rückstau der Bearbeitung von Vorgängen. Roßdeutscher prophezeit daher: „Es wird noch mehrere Wochen zu überlasteter Hotline und ausgebuchten Terminkalendern der Bürgerbüros führen.“

Die Bürgerbüros in Augsburg bearbeiten aktuell 600 Termine pro Tag

Aktuell bearbeite man in den Bürgerbüros 600 Termine pro Tag, dazu kommen noch Anfragen per Post oder E-Mail. Wegen der aktuellen Hygiene- und Abstandsvorgaben sei keine kurzfristige Aufstockung der Terminbearbeitungsplätze möglich, sagt Roßdeutscher. Ihn ärgert es, wenn gebuchte Termine nicht eingehalten oder storniert werden. In der Vorwoche waren es 297 geplatzte Termine. Roßdeutscher: „Andere Bürger wären froh, einen Termin zu erhalten.“

Wer wegen eines Notfalls einen Sondertermin braucht, könne sich an die E-Mail-Adressen des Einwohnermeldewesens oder der Kfz-Zulassungsstelle wenden. Dies werde dann durch einen Sachbearbeiter geprüft, erklärt Roßdeutscher. Bürgern, die auf der Hotline nicht durchkommen, rät er zur Terminvereinbarung über das Onlineportal. Es würden auch immer wieder kurzfristig Termine frei. Eine Reservierung sei immer für die laufende, nächste und übernächste Woche möglich. Zudem könnten viele Leistungen über die Onlinedienste, per E-Mail oder Post abgewickelt werden.

Die Stadt setzt auf Online. Nicht jeder Bürger zieht dabei in allen Dingen mit. Ein 30-Jähriger sagt: „Die Kfz-Neuanmeldung wäre auch online gegangen, aber das ist am Ende eben doch umständlicher als persönlich vorbeizukommen.“ Bei der Terminvereinbarung schätzt der Mann die Online-Option. „Was dabei praktisch ist, dass man online zwischen verschiedenen Bürgerbüros auswählen kann.“ In seinem Fall wäre das in Haunstetten näher gelegen, „aber ich habe gesehen, dass es dort fast keine Termine gibt, deswegen bin ich an der Blauen Kappe“.

Sicherheitskräfte kontrollieren Eingänge der Bürgerbüros

Die Terminreservierung wird an der Blauen Kappe kontrolliert, vor den Eingängen steht Sicherheitspersonal. „Mittlerweile läuft es ganz gut, es spricht sich herum, dass man nur noch mit Termin reindarf“, sagt ein Mitarbeiter. Am Anfang habe man mehr Menschen abweisen müssen, vereinzelt hätten die Leute aggressiv reagiert. Beschwerden, dass man nur schwer einen Termin bekomme, habe er zu hören bekommen. Man arbeite mit Fingerspitzengefühl, sagt der Sicherheitsmann: „Neulich war eine 80-Jährige da, die ihren Reisepass verlängern wollte und keinen Termin hatte, die haben wir dann zur Infotheke vorgelassen – damit sie dort einen Termin ausmachen kann.“ Eine Auflockerung der jetzigen Rahmenbedingungen liegt nicht in der Zuständigkeit der Stadt. Roßdeutscher: „Die Stadt ist an die Vorgaben der jeweils geltenden Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung gebunden.“ Dazu zählt im Übrigen auch, dass Besucher der Bürgerbüros eine Mund-Nasen-Maske tragen müssen.

Das Bürgerbüro in Lechhausen. Bild: Silvio Wyszengrad





Zumindest steht das Bürgerbüro in der Neuburger Straße in Lechhausen wieder für den Parteiverkehr zur Verfügung. Es war länger wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. „Nach 15-jähriger Betriebszeit waren diese Arbeiten unumgänglich“, so die Stadt.

Termine für die Bürgerbüros können telefonisch unter 0821/324-9999 oder unter augsburg.de/buergerservice-rathaus ausgemacht werden. Die Kfz-Zulassung ist unter kfzzulassung@augsburg.de erreichbar.

Lesen Sie dazu den Kommentar: Wegen Corona: Bürgerbüros in Augsburg sollten jetzt länger öffnen

Lesen Sie auch: