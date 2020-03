10:00 Uhr

Ärger um Gelbe Tonnen: Die Bürger nicht endlos vertrösten

Die Gelbe Tonne hatte in Augsburg einen Fehlstart. Daher verwundert es, dass die Beschwerden der Bürger offenbar nicht fruchten.

Von Eva Maria Knab

Mit der sonnengelben Wertstofftonne mag es in vielen deutschen Kommunen keine Probleme geben. In Augsburg hatte sie trotzdem einen Fehlstart. Dass offenkundig zahlreiche Bürger, die älter oder behindert oder etwas kleiner sind, Probleme mit der Handhabung des Deckels haben, zeigt eine Flut von Leserbriefen an unsere Redaktion. Auch Stadträte berichten, dass sich bei ihnen sehr viele Leute beschweren. Es verwundert schon, dass diese Argumente für die Umweltverwaltung nicht zählen. Sie will stattdessen eine eigene Befragung bei Hausverwaltungen durchführen, um zu klären, wie massiv die Probleme sind.

Gelbe Tonnen: Umweltreferent Erben scheint es nicht eilig zu haben

Grundsätzlich ist es in Ordnung, auch dieses Meinungsbild einzuholen. Besonders eilig scheint es der Umweltreferent mit dieser Umfrage aber nicht zu haben. Die Kritik von Bürgern gibt es seit Wochen, betroffene Hausverwaltungen wurden erst kürzlich angeschrieben. So ist es kein Wunder, dass einige Stadträte den Eindruck gewinnen, dass hier ein Problem ausgesessen werden soll. Und zwar so lange, bis Kritikern der neuen Tonne die Luft ausgeht. Wenn das so sein sollte, wäre es ein fatales Signal an die Bürger. Die Entscheidung, ob bei den gelben Containern nachgebessert wird oder nicht, darf nicht weiter verzögert werden, um sie dann in der neuen Stadtratsperiode endgültig unter den Teppich zu kehren.

