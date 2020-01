vor 46 Min.

Ärger um Plakate: Eine Panne, aber kein Skandal

Die Plakate des Stadtjugendringes sollen jungen Menschen zum Wählen animieren. Sie zeigen unter anderem einen Vertreter der „Fridays-for-Future“-Bewegung, was für Kritik sorgt.

Der Stadtjugendring darf sich politisch äußern - auch wenn das der AfD vielleicht nicht passt. Doch die Regeln für Plakatierung gelten eben auch für ihn.

Von Jörg Heinzle

Es ist gut, wenn sich der Stadtjugendring mit einer Kampagne dafür engagiert, dass sich junge Augsburger für Politik und die anstehende Kommunalwahl interessieren. AfD-Stadtrat Markus Bayerbach liegt falsch, wenn er kritisiert, dass solch eine Kampagne von einer Organisation umgesetzt wird, die öffentliche Fördergelder bekommt. Das ist völlig in Ordnung. Es ist die Aufgabe des Stadtjugendrings, sich für die Interessen von Kindern und Jugendlichen in Augsburg einzusetzen – auch politisch. Es ist auch in Ordnung, wenn die Vollversammlung oder der Vorstand des Stadtjugendrings zu politischen Themen konkret Stellung beziehen. Und die AfD muss es auch aushalten, wenn diese Stellungnahmen der Partei vielleicht nicht immer passen.

Plakate in Augsburg: Ein Ausnahme zieht die nächste nach sich

Dass der Stadtjugendring nun aber die Plakate wieder abhängen muss, mit denen die Jungwähler-Kampagne beworben wurde, kann man der AfD nicht anlasten. Es ist auch kein politischer Skandal. Es ist ein eindeutiger Verstoß gegen die Regeln zur Plakatierung in der Stadt. Diese Regeln sind sinnvoll. Es will wohl keiner, dass die Stadt völlig unkontrolliert mit Plakaten zugehängt wird. Die Regeln gelten auch für den Stadtjugendring – und auch dann, wenn es um eine gute Sache geht. Wenn man einmal Ausnahmen zulässt, mit welche Begründung will man dann beim nächsten Mal wieder hart bleiben? Dem Stadtjugendring bleiben andere Mittel, seine sinnvolle und gute Kampagne bekannt zu machen – etwa die sozialen Medien im Internet. Die Sache mit den Plakaten war gut gemeint – aber eben nicht bis zu Ende gedacht.

