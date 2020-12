06:00 Uhr

Ärger um religiöse Feier: Polizei wird an Silvester verstärkt unterwegs sein

In den vergangenen Silvesternächten stand die Maximilianstraße im Fokus der Polizei. Das wird an diesem Jahreswechsel etwas anders sein.

Plus Nach einem Polizeieinsatz wegen Corona-Verstößen bei einer religiösen Feier an Heiligabend, äußert sich einer der Veranstalter. Die Polizei kündigt für Silvester erhöhte Präsenz an.

Von Ina Marks

Dieser Verstoß an Weihnachten gegen das Infektionsschutzgesetz sorgte für Aufsehen: Während Kirchen und Glaubensgemeinschaften darauf achteten, an den Feiertagen nur begrenzt Gläubige einzulassen und manche Gottesdienste sogar unter freiem Himmel abgehalten wurden, hatte eine Augsburger Religionsgemeinschaft die Polizei auf den Plan gerufen. Wie berichtet, trafen die Einsatzkräfte an Heiligabend bei einem religiösen Treffen in Haunstetten circa 200 Menschen in einem Raum an. Die Mindestabstände, so die Polizei, wurden dabei nicht eingehalten. Eine Anzeige gegen den Veranstalter sei an die Stadt weitergeleitet worden. Bei der betroffenen freien christlichen Gemeinde aus Haunstetten wiegelt man ab.

Verantwortlicher der Religionsgemeinschaft: Viele Familien mit vielen Kindern

So schlimm sei es nicht gewesen, sagt ein Verantwortlicher der Gemeinschaft und erklärt, warum so viele Menschen zusammen kamen. "Wir haben in unserer Gemeinschaft viele Familien, die viele Kinder haben – teilweise bis zu 13 Töchter und Söhne. Wenn diese mit ihren Eltern zusammen stehen, sieht es von der Seite wohl so aus, als ob keine Abstände eingehalten werden." Der Mann, der seinen Namen nicht veröffentlicht haben will, betont, dass Abstände beachtet und Masken getragen wurden. Allerdings würden Kinder nicht immer auf ihrem Platz sitzen bleiben, sondern auch herumlaufen. Die Großfamilien hätten sich sehr auf den Gottesdienst gefreut. Wie groß das Bethaus ist, dazu macht er keine Angaben. Nur so viel: "Das Haus ist zweistöckig und die Feier wurde in beide Etagen übertragen."

Die große Mehrheit der Augsburger halte sich an die Corona-Regeln, sagt Ordnungsreferent Frank Pintsch. Bild: Silvio Wyszengrad (Archivfoto)

Auch für Gottesdienste und Treffen von Glaubensgemeinschaften gelten strenge Corona-Regeln. Die Teilnehmer müssen unter anderem den Mindestabstand von 1,5 Metern wahren. Ordnungsreferent Frank Pintsch (CSU) will den Vorfall im Moment nicht bewerten, da der konkrete Sachverhalt der Stadt noch nicht vorliege. Allgemein zeige sich aber, dass die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen deswegen erste positive Wirkungen zeigen, weil sich die ganz große Mehrheit vorbildlich verhalte.

"Es ist sehr bedauerlich und zu verurteilen, wenn von Wenigen absichtlich gegen den Gesundheitsschutz verstoßen wird." Gesundheitsreferent Reiner Erben (Grüne) erinnert, dass jeder zusätzliche Kontakt ohne Einhaltung festgelegter Regeln zur Ausbreitung des Virus beitragen könne. "Leider sind es die Unverantwortlichen, die uns zwingen, restriktive Maßnahmen weiter aufrecht zu erhalten."

Polizei in Silvesternacht flächendeckend in Augsburg unterwegs

Auch an Silvester müssen die Augsburger bestimmte Corona-Regeln einhalten. Die Polizei wird die Präsenz der Einsatzkräfte im Vergleich zu den Weihnachtsfeiertagen deutlich verstärken. Wie in den Silvesternächten der vergangenen Jahre auch, werden Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei hinzugezogen, erzählt Polizeisprecher Michael Jakob. Die Einsatzlage wird dieses Mal wohl eine andere sein. "Wir sind nicht nur speziell in der Maximilianstraße unterwegs, wie in den Jahren zuvor, sondern werden flächendeckend sehr präsent sein." Entscheidend sei, dass die Augsburger die Ausgangssperre ab 21 Uhr einhielten. Eine Missachtung dieser Regel zieht ein Bußgeld von 500 Euro nach sich. Auch das Silvesterfeuerwerk ist in diesem Jahr in der Öffentlichkeit untersagt.

Feuerwerk ist in Augsburg auf öffentlichen Plätzen verboten. Bild: Bernd Hohlen (Archivfoto)





Beim Abfeuern einer Rakete nach 21 Uhr komme der Verstoß gegen die Ausgangssperre zum Tragen, erklärt Jakob. Der Polizeisprecher weist darauf hin, dass vor 21 Uhr auch die Ausgangsbeschränkungen weiterhin gelten. "Das Zünden einer Rakete etwa ist kein triftiger Grund, um sich draußen aufzuhalten." Solche etwaigen Verstöße müssten dann jeweils im Einzelfall genau betrachtet werden. Ausnahmeregelungen für private Treffen gibt es an Silvester nicht. Es dürfen nur zwei Haushalte mit maximal fünf Personen zusammenkommen. Die Polizei macht kein Geheimnis daraus, dass immer wieder Anwohner oder Passanten in der Einsatzzentrale anrufen, weil sie Verstöße beobachten.

Silvester daheim: Wann die Polizei eine Wohnung betreten darf

"Wenn solche Anrufe kommen, müssen wir davon ausgehen, dass sie berechtigt sind", sagt Polizeisprecher Jakob. Das habe nichts mit Denunziantentum zu tun. "Die große Masse, die sich an die Corona-Regeln hält, hat einen Anspruch darauf, dass andere dies auch tun." Silvester privat daheim – da kann es in manchen Wohnungen oder Häusern lauter werden. Ab wann darf die Polizei eine Wohnung betreten? "Wenn uns eine Ruhestörung gemeldet wird, gehen wir von einer Ordnungswidrigkeit aus." Für die Polizei also kein Grund und keine Legitimation, Privaträume zu betreten. Bei Hinweisen, dass sich etwa in einer Wohnung 20 Menschen aufhalten, sei die Situation aber eine andere. "Besteht erkennbar Gefahr, dass gegen das Infektionsschutzgesetz verstoßen wird, haben wir nach dem Polizeiaufgabengesetz durchaus die Möglichkeit, hineinzuschauen."

