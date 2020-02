vor 5 Min.

Ärgernis Gelbe Tonne: Senioren und Behinderte sind sauer auf die Politik

Plus Die neu eingeführte Gelbe Tonne in Augsburg steht in der Kritik. Jetzt kommt ein Vorstoß des Senioren- und Behindertenbeirats. Die Beiräte machen auch einen Vorschlag.

Von Michael Hörmann

Die neu eingeführte Gelbe Tonne bleibt für einen Teil der Augsburger Bürger ein großes Ärgernis. Noch stehen die Tonnen aber nicht in allen Teilen des Stadtgebiets. Betroffen von der Neuregelung sind gegenwärtig die Bewohner im Osten der Stadt, Lechhausen als Stadtteil rechts des Lechs gehört hier dazu. Vor allem Senioren und Behinderte sind verärgert. Ihre Interessensvertreter greifen jetzt auch die Politiker im Rathaus an.

Gelbe Tonne in Augsburg: Der Deckel stört Bürger, die ihre Wertstoffe in den neuen Tonnen entsorgen, stören sich hauptsächlich daran, dass der Deckel der großen Gelbe Tonne sich schwer offen halten lässt. Man müsse ihn mit einer Hand aufhalten, während man den Müll dann mit der anderen hineinwerfen müsse. Der Ärger ist speziell von älteren und Personen mit körperlichen Einschränkungen zu vernehmen. Die besagten Tonnen mit ihrem Fassungsvermögen von 1100 Litern stehen in großen Wohnanlagen. Die immer stärker zu hörende Kritik hat den Senioren- und Behindertenbeirat der Stadt Augsburg nun zu einem ungewöhnlichen Schritt veranlasst. In einer gemeinsam abgestimmten Erklärung fordern die Beiräte die Stadt dazu auf, schnell Nachbesserungen vorzunehmen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Gelbe Tonne in Augsburg: So sieht die Übergangslösung aus Es gibt einen Vorschlag, wie die kritisierte Situation verbessert werden könne. Die Beiräte schlagen vor, dass bis zu einer endgültigen Lösung der Problematik bei Bedarf zusätzlich zu den großen 1100 Litern-Containern kleinere Tonnen zur Verfügung gestellt werden. Dann hätten Ältere und Menschen mit körperlichen Einschränkungen eine akzeptable Lösung, wie sie ihre Wertstoffmüll entsorgen. Dies ist aus Sicht des Senioren- und Behindertenbeirats eine Übergangslösung, die funktionieren würde. Die Vertreter der Senioren und Behinderten sind über das bisherige Agieren der Politik nicht glücklich. Das wird in der Erklärung deutlich. Hier heißt es: „Es kann nicht hingenommen werden, dass auf die Bedürfnisse der Senioren und Menschen mit Behinderung bei der Entscheidung über die neuen Müllcontainer keine Rücksicht genommen wurde.“ Gelbe Tonne in Augsburg: Stadträte beraten am 9. März Die Stadträte werden sich am 9. März in einer Sitzung des Werksausschusses mit der Thematik befassen. Zuletzt hatte die Rathausfraktion von Pro Augsburg massiv gegen die Gelbe Tonne in ihrer jetzigen Ausrichtung gewettert. Pro Augsburg kam mit der Tonne ins Rathaus Diese Tonne wird vorerst im Rathaus stehen bleiben. Lesen Sie dazu: Das Problem mit der Gelben Tonne in Augsburg Lesen Sie den Kommentar: Wertstofftonne in Augsburg: An der falschen Stelle gespart

