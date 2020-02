vor 37 Min.

Ärgernis oder Erfolg: Das bringt der Vordereinstieg in Bussen

Auch an der Haltestelle beim Botanischen Garten wird Fahrgästen angezeigt, wo sie in den Bus der Linie 35 einzusteigen haben. Der Vordereinstieg gilt seit August 2015.

Plus Seit August 2015 zeigen Fahrgäste in Augsburg dem Busfahrer ihr Ticket. Nun ziehen die Stadtwerke Bilanz. Wurde die Zahl der Schwarzfahrten reduziert?

Von Michael Hörmann

Die verschärfte Regelung wurde am 1. August 2015 eingeführt: Fahrgäste der Stadtwerke mussten dem Fahrer eines Busses ihren Fahrschein vorzeigen. Und weil der Busfahrer nun mal vorne am Steuer sitzt, wurde die Regelung als Vordereinstieg bezeichnet. Alle anderen Türen blieben für einsteigende Fahrgäste geschlossen. Damit sie auch wussten, wo der Bus an Haltestellen hält, waren die Einstiegsstellen markiert. Eine Begründung für die Einführung des Vordereinstiegs war, die Zahl von Schwarzfahrten in Bussen zu reduzieren. Doch hat das funktioniert?

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Weiterlesen mit dem Plus+ Paket Zugriff auf mehr als 500 neue Plus+Artikel pro Woche

Mehr wissen, mehr erfahren: Hintergründe, Analysen, Reportagen

Zugang zu lokalen Inhalten, die älter als 30 Tage sind

Artikel kommentieren und Newsletter verwalten

Jederzeit monatlich kündbar Jetzt für nur 0,99 € testen Ich habe bereits das Plus+ Paket Warum wir auf Plus+ setzen und welche Vorteile Sie als Abonnent genießen. Schließen

Vordereinstieg in Bussen: Das sagen die Stadtwerke Jürgen Fergg, Sprecher der Stadtwerke, sagt: „Tendenziell ja.“ Ein Nachweis mit belastbaren Zahlen fällt schwer, da nicht kontrollierte Schwarzfahrer auch in keiner Statistik auftauchen. Die Stadtwerke verweisen in ihrer Bilanz aber auf einen anderen Aspekt: „Die Zahl der verkauften Einzeltickets hat um etwa 20 Prozent zugenommen.“ Die Verkehrsbetriebe liefern zudem eine Interpretation dieser Entwicklung: Wer früher mit schlechtem Gewissen schwarz gefahren ist, kauft heute eher ein Ticket. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Schwarzfahren in Bussen weiterhin möglich ist. Das bestätigen auch die Stadtwerke. Es findet lediglich eine Sichtkontrolle beim Fahrer statt. Ob etwa ein Einzelfahrschein oder eine Streifenkarte im Fahrzeug dann abgestempelt wird, kann der Fahrer nicht nachprüfen. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Augsburg: Erwischte Schwarzfahrer zahlen 60 Euro Wer schwarzfährt und bei einer Kontrolle erwischt wird, zahlt ein Bußgeld von 60 Euro. Kontrollen in Bussen gibt es weiterhin. Fergg sagt: „Wir kontrollieren nicht, um Geld einzunehmen oder Fahrgäste abzuzocken, sondern um ehrliche Fahrgäste, die einen Fahrschein kaufen, zu schützen und die Schwarzfahrer zur Ehrlichkeit, also zum Kauf eines Fahrscheins, zu bewegen.“ Nicht einmal die Hälfte der Kosten des Nahverkehrs werde durch Ticketverkäufe gedeckt, den Rest schießen die Stadtwerke aus Gewinnen anderer Geschäftsfelder zu. Fergg: „Wer schwarz fährt, schädigt also sehr viele.“ Bei den Fahrgästen ist der Vordereinstieg, über dessen Notwendigkeit in der Anfangszeit diskutiert wurde, kein großer Aufreger. „Es hat sich irgendwie alles eingespielt“, sagt eine Frau, die am Botanischen Garten auf den 32er-Bus wartet. Als Ärgernis wird andererseits nach wie vor gesehen, dass sich Fahrgäste nach dem Einstieg durch den Bus zu freien Plätzen im hinteren Bereich bewegen. Zumindest sieht die Praxis vor, dass Eltern mit Kinderwagen an den Seitentüren einsteigen. Lesen Sie einen Kommentar von Redakteur Michael Hörmann: Bus und Tram: Gewalt gegen Kontrolleure lässt erschrecken Lesen Sie dazu auch: Brutale Attacken auf Kontrolleure in Bus und Tram nehmen zu

Ein Schwarzfahrer muss ins Gefängnis

Themen folgen