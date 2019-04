19.04.2019

Ärzte-Notdienst, Notaufnahmen Apotheken-Notdienst heute an Karfreitag

Heute an Karfreitag ist Feiertag. Trotzdem gibt es einen Ärzte-Notdienst, eine Zahnarzt-Bereitschaft, und einen Apotheken-Notdienst für Augsburg und Umland.

Arzt oder Apotheke am Feiertag gesucht? Auch heute am Karfreitag, 19. April 2019, stehen in Augsburg und Umgebung Notaufnahmen, Bereitschaftsärzte, Fachärzte und Apotheken zur Verfügung. Welche Arztpraxis hat heute geöffnet? Welcher HNO-Arzt, Augenarzt oder Frauenarzt ist da in Augsburg und der Region? Wo ist an Karfreitag die nächste Apotheke offen? Hier der Überblick.

Ärztlicher Bereitschaftsdienst - Ärzte Notdienst - Fachärzte Telefonnummern Augsburg und Region heute an Karfreitag

KVB-Bereitschaftspraxis am Klinikum Augsburg, Stenglinstraße 2, Montag, Dienstag, Donnerstag 18 bis 22 Uhr, Mittwoch u. Freitag 13 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag u. Feiertage 8 bis 22 Uhr.

Stenglinstraße 2, Montag, Dienstag, Donnerstag 18 bis 22 Uhr, Mittwoch u. Freitag 13 bis 22 Uhr, Samstag, Sonntag u. Feiertage 8 bis 22 Uhr. KVB-Bereitschaftspraxis am Vincentinum , Franziskanergasse 12, Allgemeinärztlich/Internistisch; Orthopädisch/Chirurgisch und Kinderarzt: Mittwoch 14 bis 21 Uhr, Freitag 18 bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 9 bis 21 Uhr.

, Franziskanergasse 12, Allgemeinärztlich/Internistisch; Orthopädisch/Chirurgisch und Kinderarzt: Mittwoch 14 bis 21 Uhr, Freitag 18 bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 9 bis 21 Uhr. KVB-Bereitschaftspraxis Wertachklinik Bobingen , Wertachstraße 55, Allgemeinärztliche Versorgung: Mittwoch 17 bis 21 Uhr, Freitag 14 bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 9 bis 21 Uhr.

, Wertachstraße 55, Allgemeinärztliche Versorgung: Mittwoch 17 bis 21 Uhr, Freitag 14 bis 21 Uhr, Samstag, Sonntag und Feiertag 9 bis 21 Uhr. Bereitschaftsärztlicher Hausbesuchsdienst und Fachärzte-Bereitschaftsdienst (HNO-Arzt, Augenarzt, Frauenärzte): Vermittlung über die Telefonnummer 116117 (ohne Vorwahl, kostenlos).

24-Stunden-Notaufnahmen in Augsburg und Umgebung, Telefonnummern

Uniklinik Augsburg , Stenglinstraße 2, Zentrale Notaufnahme, Telefon 0821/400-2480.

, Stenglinstraße 2, Zentrale Notaufnahme, Telefon 0821/400-2480. Kinderklinik Augsburg /Mutter-Kind-Zentrum Schwaben, Stenglinstraße 2, Notaufnahme Kinderklinik, Telefon 0821/400-02; Notaufnahme Kreißsaal, Tel. 0821/400-9280.

/Mutter-Kind-Zentrum Schwaben, Stenglinstraße 2, Notaufnahme Kinderklinik, Telefon 0821/400-02; Notaufnahme Kreißsaal, Tel. 0821/400-9280. Klinikum Augsburg Süd , Sauerbruchstraße 6, für HNO und Haut, Telefon 0821/400-7261; Notruf für Allergiker, Telefon 0821/400-7450.

, Sauerbruchstraße 6, für HNO und Haut, Telefon 0821/400-7261; Notruf für Allergiker, Telefon 0821/400-7450. Hessing-Klinik (Orthopädie) , Hessingstr. 17, Telefon 0821/909-0.

, Hessingstr. 17, Telefon 0821/909-0. Josefinum , Kapellenstraße 30, Ambulanz Kinderklinik Telefon 0821/2412-0; Notaufnahme Frauenklinik (Kreißsaal) Telefon 0821/2412-283.

, Kapellenstraße 30, Ambulanz Telefon 0821/2412-0; Notaufnahme Telefon 0821/2412-283. Krankenhaus Aichach , Krankenhausstraße 11, Telefon 08251/909-0.

, Krankenhausstraße 11, Telefon 08251/909-0. Krankenhaus Bobingen , Wertachstraße 55, Telefon 08234/81-1.

, Wertachstraße 55, Telefon 08234/81-1. Krankenhaus Friedberg , Herrgottsruhstraße 3, Telefon 0821/600-40.

, Herrgottsruhstraße 3, Telefon 0821/600-40. Krankenhaus Schwabmünchen, Weidenhartstraße 35, Tel. 08232/508-0.

Zahnarzt-Notdienst -Bereitschaft heute

Augsburg

Masur Zahnärzte, Bahnhofstraße 30, 86150 Augsburg, Tel: (0821) 153084. zahnärztlicher Notdienst 10 bis 12 Uhr und 18 bis 19 Uhr

Apotheken-Notdienst heute in Augsburg, Neusäß, Gersthofen, Königsbrunn

Augsburg

Brücken-Apoth., Friedberger Str. 132 ½, Do 8.30 bis Fr 8.30 Uhr, 08 21/6 23 29.

Hofacker-Apotheke, Hofackerstraße 19, Do 8.30 bis Fr 8.30 Uhr, 08 21/88 34 38.

Kristall-Apotheke, Bahnhofstraße 19, Do 8.30 bis Fr 8.30 Uhr, 08 21/50 26 30.

Hofapotheke St. Afra, Hoher Weg 11, Fr 8.30 bis Sa 8.30 Uhr, 08 21/34 34 70.

Löwen-Apotheke, Gögginger Straße 41, Fr 8.30 bis Sa 8.30 Uhr, 08 21/57 52 90.

Zugspitz Apotheke, Karwendelstraße 62, Fr 8.30 bis Sa 8.30 Uhr, 08 21/6 10 04.

Neusäß,

St. Ägidius-Apoth., Hauptstr. 13, Do 8.30 - Fr 8.30 Uhr, 08 21/46 10 94.

Gersthofen

Europa-Apotheke., Bahnhofstr. 13, Fr 8.30 - Sa 8.30 Uhr, 08 21/47 11 50.

Königsbrunn

Linden-Apotheke, Augsburger Str. 27, Fr 8 - Sa 8 Uhr, 0 82 31/54 54.

Alle Angaben ohne Gewähr. (AZ)

Themen Folgen