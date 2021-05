vor 46 Min.

Ärzte sollen mehr impfen - wie geht es mit dem Augsburger Impfzentrum weiter?

Plus Vorige Woche wurde in den Augsburger Arztpraxen erstmals mehr geimpft als im Impfzentrum. Gleichzeitig wuchs die Warteliste wieder etwas an. Wie die Stadt beim Impfen aktuell plant.

Von Jörg Heinzle

Dort, wo jetzt hunderte Menschen täglich gegen das Coronavirus geimpft werden, saß vor einem Jahr noch die Führungsriege des Augsburger Fujitsu-Werks. Das Computerwerk wurde im vorigen Jahr geschlossen. Nun befindet sich das Impfzentrum der Stadt auf dem Gelände, eingerichtet wurde es in einem dreistöckigen Verwaltungsbau. Es ist darauf ausgelegt, dass bis zu 3000 Personen pro Tag geimpft werden könnten. Voll ausgelastet aber war das Impfzentrum bisher nie, weil es inzwischen zwar mehr Impfstoff gibt, er aber dennoch weiter nur begrenzt verfügbar ist. Zudem sind seit Anfang April auch die Hausärzte ins Impfen eingestiegen. Sie sollen zunehmend mehr Impfstoff bekommen. In der vergangenen Woche wurden in den Augsburger Arztpraxen erstmals mehr Impfdosen verabreicht als im Impfzentrum. Ist das mit großem Aufwand eingerichtete Zentrum damit schon wieder ein Auslaufmodell?

