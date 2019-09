vor 23 Min.

AfD: Markus Bayerbach zieht als OB-Kandidat zurück

Es rumort bei der AfD in Augsburg. Markus Bayerbach wird nicht als Oberbürgermeisterkandidat antreten. Im Landtag macht der 56-Jährige weiter.

Von Michael Hörmann

Er ist das bekannteste Gesicht der AfD in Augsburg: Markus Bayerbach steht wie keine andere Person für die rechte Partei. Er ist seit Herbst 2018 Landtagsabgeordneter. Bereits seit 2014 sitzt Bayerbach für die AfD im Stadtrat. Anfangs tat er dies mit drei anderen Fraktionskollegen, die aber mittlerweile die Partei verlassen haben. Bayerbach sollte nun bei der Kommunalwahl im März 2020 als Oberbürgermeisterkandidat antreten. So war es bereits verkündet worden. Nun kommt eine überraschende Kehrtwende: Bayerbach zieht zurück. Er will nicht länger OB-Kandidat sein.

Markus Bayerbach will sich auf die Arbeit im Landtag konzentrieren

Auf Anfrage führt er innerparteiliche Differenzen an: „Entgegen meinen Erwartungen wurde vom neuen Kreisvorstand ein Stilwechsel vollzogen. Dieser zeigt sich in der Art von Listenaufstellung, Wahlkampfplanung und innerparteilicher Kommunikation.“ Bayerbach spricht in diesem Zusammenhang von „einer inhaltlicher Entfremdung“. Daher sei eine Zusammenarbeit für ihn nicht zielführend: „Ich kann und will diesen Weg auch nicht als OB-Kandidat mittragen, weil ich mich dazu in meinen Überzeugungen verbiegen müsste.“

Zu Details der inhaltlichen Auseinandersetzung in der Augsburger AfD äußert sich Bayerbach nicht. An einen Abschied von der Partei denkt er nicht: „Eine Zusammenarbeit ist trotz diesen Rückzug im Interesse der Stadt Augsburg natürlich weiterhin notwendig. Wer mich kennt weiß, dass ich mich immer für die Sache eingesetzt habe und persönlichen Befindlichkeiten hintanstellen kann.“ Bayerbach will sich auf die Arbeit im Landtag konzentrieren: „Dafür bleibt nun mehr Raum.“

Formfehler ist Anlass für die erneute Nominierung

Bayerbach war im April als OB-Kandidat nominiert worden. Allerdings gab es, wie zu hören ist, einen Formfehler. Aus diesem Grund muss die Nominierung wiederholt, zugleich soll kommendes Wochenende auch die Stadtratsliste aufgestellt werden. Bayerbach ist nicht dabei. Aus dem Umfeld des Politikers ist zu hören, dass es allerdings auch persönliche Gründe für den Rückzug gegeben haben soll. Der 56-Jährige steht vor einem Krankenhausaufenthalt. Für einen engagierten Wahlkampf sei dies nicht ideal, heißt es.

Der Rückzug von Bayerbach wird vom politischen Gegner kommentiert. Frederik Hintermayr, OB-Kandidat der Linkspartei, sagt: „Bayerbach hat innerhalb der Augsburger AfD einige Entwicklungen nach rechts toleriert und gar unterstützt. Doch nun wird es sogar ihm zu braun. Dies sollte eine Mahnung für alle Demokraten in Augsburg sein.“

