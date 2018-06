vor 1 Min.

AfD bekommt keine Führung durch die Ulrichsbasilika

Die AfD wollte eine Führung durch St. Ulrich. Peter Hummel lehnt eine Anfrage ab. Andere Gruppen verschieben wegen des Parteitags ihren Augsburg-Besuch.

Von Jörg Heinzle

Der Journalist Peter Hummel ist ein Kenner der St.-Ulrichs-Basilika am südlichen Ende der Maximilianstraße. Er führt deshalb oft Gruppen durch die Kirche. Ob es sich um gläubige Menschen handelt oder nicht, spielt für ihn dabei keine Rolle. „Ich denke, man kann bei solchen Führungen auch jenen etwas vermitteln, die nicht gläubig sind“, sagt er. Nun aber hat er eine Anfrage für eine Kirchenführung abgelehnt. Eine Gruppe von AfD-Mitgliedern wollte sich am Wochenende des Bundesparteitags von ihm die Kirche zeigen lassen. Per E-Mail fragte ein AfD-Mitglied bei ihm an. Peter Hummel sagt, er habe länger nachgedacht, wie er damit umgehen soll – und dann abgesagt. Mit dem Hinweis, die Gruppe solle sich mit ihrem Wunsch an die Pfarrei wenden.

Peter Hummel lehnt die AfD und deren politische Ziele ab. Er hat sich auch schon an Protesten gegen die Partei beteiligt. Hummel sagt, er habe erst mit dem Gedanken gespielt, die Anfrage anzunehmen und der AfD-Gruppe dann vor allem den Hochaltar der Basilika zu zeigen. Dort ist die biblische Weihnachtsgeschichte gezeigt. Peter Hummel sagt: „Es ist eine Geschichte über Vertreibung, Flucht und Hoffnung. Mit der AfD dürfte es so etwas ja gar nicht geben.“ Dann aber entschied er sich für die Absage. Er wollte keinen Eklat in der Kirche provozieren. Er nannte in seiner Absage auch die Kontaktdaten für eine Führung durch die KZ-Gedenkstätte in Dachau. Der AfD-Mann verstand das als Provokation und kündigte an, sich beim Pfarrer zu beschweren.

Sieben Führungen wurden bis jetzt storniert

Peter Hummel hatte die Anfrage direkt erhalten. Bei der Regio Tourismus GmbH sind an dem AfD-Wochenende eine Reihe von Führungen gebucht worden. Allerdings könne er nicht sagen, ob es sich bei den Teilnehmern dieser Führungen um AfD-Mitglieder handle, sagt Tourismus-Direktor Götz Beck. Bisher sei keine Führung von der Partei gebucht worden. Ob Einzelpersonen, die sich bei der Regio melden, etwas mit der AfD zu tun haben, könne er nicht wissen. Andere Augsburg-Besucher werden durch den Parteitag und die damit verbundenen Proteste wohl eher abgeschreckt. Sieben Führungen seien deshalb inzwischen storniert worden, sagt Götz Beck auf Anfrage. Die meisten Interessen wollen Augsburg aber nicht generell den Rücken kehren, sondern den Besuch in der Stadt auf ein ruhigeres Wochenende verschieben.

