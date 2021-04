Aggressiver Mann geht in Augsburg mit Fleischhammer auf Polizisten los

Erst fiel ein Mann in der Augsburger Innenstadt auf, weil er mit einem Messer hantierte und ein Loch in eine Wiese grub. Später bedrohte er mit einem Fleischhammer Polizisten.

Ein Zeuge hatte am Mittwoch gegen 10.30 Uhr beobachtet, wie ein Mann in den Grünanlagen des Gerichts in der Fuggerstraße mit einem großen Messer herumhantierte und ein Loch in eine Wiese grub. Die Polizei wurde gerufen. Vor Ort stellten die Beamten fest, dass der 57-Jährige ein Fleischerbeil, ein Klappmesser und ein Messer bei sich hatte. Der Mann kniete auf der Wiese und pflanzte Blumensamen ein. Die Polizei erteilte ihm einen Platzverweis und stellten das Fleischerbeil und die Messer sicher.

Später fiel der Mann wieder in der Fuggerstraße auf, als er offenbar mit einem noch unbekannten Gegenstand die mittlere Türe eines Linienbusses so beschädigte, dass sie zerbrach. Wie die Polizei weiter berichtet, suchte der Mann dann die Halderstraße auf, wo er mit seinem Fahrrad gegen ein Auto gestoßen sein soll. Ob hierbei ein Schaden entstand, ist noch unklar.

Mann bedroht in Augsburg Polizisten

Als die Polizei erneut wegen ihm ausrückte, bedrohte er die Streifenbesatzung mit einem Fleischhammer, so der Bericht der Polizei. Er weigerte sich offenbar, den Hammer wegzulegen, sondern nahm damit eine bedrohliche Haltung ein. Die Beamten überwältigten und fesselten ihn und brachten ihn in den Arrest.

Nach Angaben der Polizei behauptete der Mann, dass ihm bei der ersten Kontrolle ein Fahrradschlüssel entwendet worden war. Die Polizei fand das Fahrrad jedoch unversperrt vor einer Bank und brachte es zur Eigentumssicherung zur Polizeiinspektion Augsburg Mitte. Der 57-Jährige wird sich unter anderem wegen des Verdachts der Sachbeschädigung, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte und Verstößen gegen das Waffengesetz verantworten müssen.

Zeugen, die den Mann und sein Verhalten in der Innenstadt beobachten konnten, werden gebeten, sich bei der Polizei unter 0821/323-2110 zu melden. (ina)