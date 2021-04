Aggressiver Skateboard-Fahrer schlägt auf Auto ein

Zu einem Zwischenfall mit einem aggressiven Skateboard-Fahrer ist es am Samstag in der Firnhaberau gekommen.

Eine 38-jährige Opel Astra-Fahrerin hatte kurz vor 12 Uhr in der St.-Lukas-Straße am rechten Fahrbahnrand angehalten. Ein unbekannter Skateboard-Fahrer stoppte kurz darauf neben dem stehenden Fahrzeug, schrie die Frau durch das offene Seitenfenster an und beschädigte mit einem Faustschlag den linken Außenspiegel.

Der Skateboarder wird wie folgt beschrieben: Circa 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, schlanke Statur, mintgrünes T-Shirt, schwarze Jeanshose. Hinweise unter 0821/323-2310. (ina)