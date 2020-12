vor 33 Min.

Agnes-Bernauer-Realschule bleibt am Freitag komplett geschlossen

Die Schüler der Agnes-Bernauer-Realschule in Augsburg wurden am Freitag digital unterrichtet.

Aufgrund eines Corona-Falls im Lehrerkollegium musste der Präsenzunterricht in der Augsburger Agnes-Bernauer-Realschule einen Tag lang komplett ausfallen. So geht es nun weiter.

Von Miriam Zissler

Für Sabine Botschafter, stellvertretende Schulleiterin der Agnes-Bernauer-Realschule in Augsburg, kam die Nachricht überraschend. Aufgrund des hohen Inzidenzwertes in Augsburg nahm das Lehrerkollegium an einer freiwilligen Reihentestung teil. Dabei stellte sich heraus, dass eine Lehrkraft mit dem Coronavirus infiziert war. Aufgrund des positiven Corona-Falls wurden Quarantänemaßnahmen bei den Lehrkräften angeordnet. "Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme", betont Sabine Botschafter.

Reihentestung offenbarte Corona-Fall in der Agnes-Bernauer-Realschule

Die Schüler der Agnes-Bernauer-Realschule wurden deshalb am Freitag digital unterrichtet. Nach Prüfung der Kontaktsituationen konnte aber bereits am Freitag die Quarantäne wieder aufgehoben werden, da die infizierte Person eine FFP2-Maske getragen und die Hygienevorgaben eingehalten hatte. Außerdem waren alle weiteren Lehrer negativ auf das Coronavirus getestet worden. Ab Montag findet deshalb wieder ein gestaffelter Schulunterricht statt.

Lesen Sie dazu auch:

Themen folgen