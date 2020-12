vor 16 Min.

Aktion des Annakollegs: Gutes tun und Open-Air-Dinner gewinnen

Das Annakolleg in Augsburg sucht Sponsoren für ein Gartenhaus und die Reparatur des Trampolins.

Das Kinderheim Annakolleg in Augsburg sucht Sponsoren für ein Gartenhaus und das Trampolin. Um solche zu finden, haben sich die Verantwortlichen etwas Besonderes einfallen lassen.

Die Jugendhilfeeinrichtung Annakolleg in Augsburg würde gerne ein Gartenhaus bauen, um dort Spielgeräte lagern zu können, und das Trampolin bräuchte dringend eine Reparatur. Doch für beides fehlt dem Kinderheim das Geld. Die Verantwortlichen wenden sich nun mit einer besonderen Aktion an Unternehmen aus Augsburg. Sie bitten diese, ihre Budgets für ausgefallene Weihnachtsfeiern dem Annakolleg zu spenden und so den Wunsch nach dem Gartenhaus und einem Trampolin zu erfüllen.

Annakolleg in Augsburg: Der Spendenaufruf ist in Reimform verfasst

"Gelegentlich hat uns die Stiftung Kartei der Not bei der Umsetzung mancher Vorhaben unterstützt, dafür sind wir dankbar. Aber bei größeren Spendenaktionen von Firmen oder Unternehmen standen wir bisher nicht im Fokus ", so Einrichtungsleiter Ralf Gallep. Projekte, wie die genannten, blieben daher auf der Strecke. Deshalb habe man sich nun dazu entschieden, selbst die Offensive zu ergreifen.

Um charmant auf mögliche Spender zuzugehen, wird der Spendenaufruf im Internet in Gedichtform vorgetragen. In einer Strophe heißt es beispielsweise: „Knecht Ruprecht", ruf ich, „alter Gesell´, ich heb meine Beine und spende ganz schnell! Die Kinder im Annakolleg wünschen sich sehr: ein Trampolin, doch ohne Spende ist das schwer."

Sponsoren können ein Bio-Dinner im Annakolleg Augsburg gewinnen

Dazu verlost das Annakolleg unter allen Spendern ein Sommernachts-Dinner. Hier werden die Mitarbeiter des Unternehmens eingeladen und vom Koch des Annakollegs, der alle Speisen in Bio-Qualität zubereitet, einen Abend lang bewirtet. "Das ist dann unser Dankeschön", so Gallep. Alle Infos zum Spendenaufruf gibt es unter: www.annakolleg.de/spende. (nist)

