12:30 Uhr

Aktionen zu Weihnachten: Viele Augsburger spenden für Menschen in Not

Auch in diesem Jahr war der Wille der Augsburger groß, sozial Schwächeren zu helfen. Es gab Geld, Geschenke und einige kreative Aktionen.

Von Fridtjof Atterdal

Auch in diesem Dezember haben viele Vereine, Geschäftsleute und Privatpersonen ihr Herz für Bedürftige gezeigt und sie mit großzügigen Spenden unterstützt. Hier ein Überblick.

600 schön gefüllte Weihnachtstüten verteilte der Förderverein Wärmestube an die Bedürftigen der Wärmestube, die Bewohner des Übergangswohnheimes, die Bewohner im Wohnprojekt Stettiner Straße und das Klientel am Helmut-Haller-Platz. Möglich wurde diese Weihnachtsgabe durch eine Spende der Stadtsparkasse Augsburg über 5000 Euro, für die Obst, Nüsse, Lebkuchen und einiges mehr gekauft werden konnten. Der Rotary Club Nördliches Lechtal Gersthofen beteiligte sich ebenfalls mit 2.500 Euro an dieser Aktion. Humanitas Aichach spendete die Nikoläuse und der Lions Club Elias Holl kümmerte sich um das von der Konditorei Schenk hergestellte Weihnachtsgebäck. Und weil zu Weihnachten ein gutes Essen gehört, bekamen die Bedürftigen auch ein von der Firma Hahn im Korb gespendetes halbes Brathähnchen kredenzt. Die Backwaren spendete die Landbäckerei Ihle. Insgesamt kamen so Spenden und Sachwerte in Höhe von 11.000 Euro zusammen.

Nicht nur Geld wurde gespendet, sondern auch Nützliches und Lebensmittel wechselten die Besitzer. Bild: Skolimowska, dpa (Symbolfoto)

Aus dem Verkauf eines limitierten Royal Enfield 500 Tribute Black-Motorrads gegen Höchstgebot hat Jean-Pierre Kroisi vom Königsbrunner Motorradhändler PRP Cycles 5500 Euro über dem Festpreis erzielt und diese Summe an die Augsburger Drogenhilfe gespendet. Obendrauf gab es mehrere Kisten mit Schlafsäcken, Isomatten und Kleidung im Wert von 500 Euro aus dem Laden. Geld und Sachspenden kommen Menschen ohne feste Unterkunft zugute, die der harte Lockdown gerade besonders trifft, so Anicèe Jakob von der Drogenhilfe.

Persönliche Weihnachtsgeschenke für 29 Kinder

Sozial benachteiligten Kindern hat die HypoVereinsbank im Rahmen ihrer Weihnachtspäckchen-Aktion Wünsche erfüllt. Die HypoVereinsbank Filiale Augsburg konnte dem Freundeskreis der St.-Gregor-Jugendhilfe dadurch persönliche Weihnachtspäckchen für 29 Kinder übergeben.

Kinder der St.-Gregor-Jugendhilfe erhielten zu Weihnachten Pakete. Bild: Silvio Wyszengrad (Symbolfoto)

70 teils schwerkranke Kinder freuen sich über Weihnachtsgeschenke von Mitarbeitern der Kreissparkasse Augsburg. Organisiert wurde die Aktion „Wunschsterne“ vom Personalrat der Kreissparkasse in Zusammenarbeit mit dem Bunten Kreis, der die Kinder und deren Familien begleitet. Am Weihnachtsbaum in der Kreissparkasse Augsburg hängen zwischen Kerzen und Kugeln viele bunte Sterne aus Tonpapier. Darauf stehen Herzenswünsche der schwerkranken Kinder, die vom Bunten Kreis begleitet werden. Insgesamt 70 liebevoll verpackte Geschenke konnte die Kreissparkasse nun an Astrid Grotz vom Vorstand der Stiftung Bunter Kreis übergeben.

Lions-Club Augsburg unterstützt das St.-Vinzenz-Hospiz

Mit einer Spende in Höhe von 5.000 Euro unterstützt der Lions Club Augsburg die Arbeit des St.-Vinzenz-Hospizes Augsburg. Präsident Toni Gleich überreichte stellvertretend für die Mitglieder des Lions Club Augsburg den Spendenscheck an Geschäftsführerin Stephanie Ludwig und den Vorsitzenden, Domkapitular Armin Zürn. „Die Unterstützung des St.-Vinzenz-Hospizes ist dem Lions Club Augsburg seit Jahren ein besonderes Anliegen“, so Toni Gleich, Präsident des Lions Club Augsburg. „Unsere Spende soll diesmal in den schwierigen Corona-Zeiten insbesondere eine Wertschätzung der aufopfernden und selbstlosen Arbeit der Hospizmitarbeiterinnen und -mitarbeiter sein.“

Wirtschaftsschule packt 330 Weihnachtspäckchen

Bedürftige osteuropäische Kinder beschenkte die Schulfamilie der Reischleschen Wirtschaftsschule (RWS). Die Schülerinnen, Schüler und Lehrer packten 330 Päckchen, die sie an die Hilfsorganisation Humedica übergaben und übertrafen damit das Ergebnis ihrer Spendenaktion vom Vorjahr um 50 Prozent.

Die PCI Gruppe spendet unter dem Motto „Gleiche Chancen für alle“ im Rahmen ihrer Weihnachtsspendenaktion insgesamt 30.000 Euro. Die Spendensumme geht zu gleichen Teilen an Hilfs-/Bildungseinrichtungen in Augsburg, Hamm und Wittenberg, die Kinder und Jugendliche sowie deren Familien in schwierigen Lagen unterstützen.

Lesen Sie auch:

Themen folgen