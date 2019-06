vor 34 Min.

Alarm am Flughafen: Flugzeug meldet Defekt – landet aber sicher

Großalarm am Augsburger Flughafen: Ein Flugzeug mit defektem Fahrwerk ist im Anflug, hieß es am Freitag. Wenig später dann die Entwarnung.

Ein Großalarm am Augsburger Flughafen hat sich am Freitag als harmlos herausgestellt: Die Polizei hatte am Vormittag berichtet, ein Flugzeug mit defektem Fahrwerk sei im Anflug. Ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich um ein Kleinflugzeug, dessen Pilot kurz vor 10 Uhr technische Probleme gemeldet hatte.

Wenige Minuten später dann die Entwarnung: Das Flugzeug konnte sicher landen, das Fahrwerk funktionierte bei der Landung. Die Einsatzkräfte rückten wieder ab.

Der Augsburger Flughafen. Bild: Michael Hochgemuth (Archiv)

Der Flughafen in Augsburg-Mühlhausen wird vor allem von Geschäftsfliegern und Sportpiloten genutzt. Im Jahr 2018 gab es dort 47.500 Flugbewegungen, 2017 waren es rund 50.200. (AZ)

