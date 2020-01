Aldi eröffnet offenbar Filiale in der Augsburger Innenstadt

Plus Die Lebensmittelabteilung bei Karstadt in Augsburg wird umgebaut. Dies löst Spekulationen aus. In anderen deutschen Städten hat Aldi Räume im Warenhaus übernommen.

Die offizielle Bestätigung steht aus, doch nach Informationen unserer Redaktion spricht sehr viel dafür, dass der Discounter Aldi den jetzigen Lebensmittelbereich im Karstadt Warenhaus in der Bürgermeister-Fischer-Straße übernimmt. Dies ist vonseiten der Beschäftigten zu hören. Wie die künftige Ausrichtung von Aldi aussehen wird, ist gegenwärtig offen.

Augsburg wäre aber nicht der erste Standort in Deutschland, an dem eine Aldi-Filiale in ein Karstadt-Haus einzieht. Unter anderem in Saarbrücken, Trier und Düsseldorf gab es in den zurückliegenden Monaten einen solchen Wechsel. Ähnlich wie in Augsburg war die Lebensmittelabteilung auch dort jeweils im Untergeschoss von Karstadt untergebracht.

Die Lebensmittelabteilung bei Karstadt wird umgebaut. Bild: Bernd Hohlen

Augsburg: Ein Schild informiert Kunden über den Umbau bei Karstadt

Dass mögliche Veränderungen in Augsburg anstehen, darüber informiert derzeit ein Schild. Es steht an jener Stelle, wo Kunden mit der Rolltreppe zur Lebensmittelabteilung gelangen. Die „Galeria-Markthalle“ wird umgebaut, heißt es. Nähere Informationen gibt es nicht. Verwiesen wird aber darauf, dass ab Donnerstag, 27. Februar, wieder geöffnet sein wird.

Im Untergeschoss von Karstadt gibt es neben der Lebensmittelabteilung zudem Haushaltswaren. Andernorts war es beim Einzug einer Aldi-Filiale so, dass die Haushaltswaren auf andere Stockwerke im Warenhaus verteilt wurden. Aldi beanspruchte in diesem Fall dann das komplette Untergeschoss. Auch in Augsburg soll es wohl so laufen.

Eröffnet ein Aldi im Karstadt in Augsburg? Kunden schätzen das jetzige Angebot

Die jetzige Lebensmittelabteilung im Karstadt, in die eine Fleisch- und eine Fischtheke integriert sind, wird von einer eigenständigen Gesellschaft betrieben. Es ist die Karstadt Lebensmittel GmbH. Sie ist Mieter der Flächen. So zumindest war die Konstellation in den anderen Städten, bevor Aldi kam. An der Karstadt Lebensmittel GmbH ist die Rewe-Gruppe beteiligt. Früher liefen die Märkte unter dem Namen Perfetto. Die Läden wurden im Jahr 2016 auf die Marke „Karstadt Lebensmittel“ umgestellt.

Vor allem die Fischtheke mit den dazugehörigen Sitzmöglichkeiten in Augsburg ist bei den Kunden sehr beliebt. Sie sorgt für viel Frequenz. Die Gäste sehen dabei zu, wie ihre bestellten Speisen frisch zubereitet werden. Offenbar soll dieses gastronomische Angebot künftig erhalten bleiben, heißt es.

Die Lebensmittelabteilung bei Karstadt war viele Jahre die einzige größere Einkaufsmöglichkeit in zentraler Innenstadtlage. Dies hat sich zwischenzeitlich geändert. Die Konkurrenz wuchs. Kunden finden mittlerweile ein deutlich größeres Angebot vor. So ist Rewe City gleich mit zwei Märkten in der Maximilianstraße und am Königsplatz vertreten.

Lesen Sie dazu auch unseren Kommentar: Aldi in Augsburg: Die Supermärkte in der City sind ein Gewinn

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.