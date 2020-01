Aldi in Augsburg: Die Supermärkte in der City sind ein Gewinn

Es spricht viel dafür, dass eine Aldi-Filiale ins Karstadt Warenhaus in Augsburg geht. Für die Kunden ist es eine gute Nachricht.

Die Handelsunternehmen haben die Augsburger Innenstadt als Standort für ihre Märkte wieder entdeckt. Das ist bereits seit einigen Jahren zu erkennen. Dass nun der Discounter Aldi ebenfalls in die City kommt, mag dennoch überraschen. Aldi wird eher mit einer Einkaufsmöglichkeit verbunden, bei der Kunden kostenlose Parkplätze in großer Zahl finden.

Aldi zieht wohl in Augsburger Karstadt-Filiale ein

Diese Konstellation ist in der Innenstadt nicht gegeben. Dennoch gibt es wohl künftig eine Aldi-Filiale im Karstadt-Warenhaus. Augsburg reiht sich in die Reihe von Städten ein, bei denen der Discounter dieses Innenstadtkonzept bereits umgesetzt hat.

Gewinner sind auf alle Fälle die Kunden, die sich schon seit Längerem über ein verbessertes Einkaufsangebot freuen können. Die neuen Märkte werden gut angenommen, was speziell bei beiden Rewe-Märkten in der Maximilian- und in der Bürgermeister-Fischer-Straße zu erleben ist. Die Karstadt-Lebensmittelabteilung, die lange Zeit der Platzhirsch in der City gewesen ist, bekam dies zu spüren. Das sich abzeichnende Aus mag letztlich eine Antwort darauf sein, dass die Geschäfte nicht mehr so erfolgreich gelaufen sein könnten.

Dass Supermärkte in die Innenstädte zurückkehren, kann aber nicht überraschen. Die Unternehmen gehen da hin, wo sich auch viele Menschen aufhalten. Vonseiten der Konzerne in der Lebensmittelbranche heißt es dazu, dass man dem gesellschaftlichen Trend Rechnung trage, demzufolge es die Bevölkerung stärker in die Zentren der Städte zieht.

