vor 53 Min.

Alkohol und Aggressionen: Betrunkene legen sich mehrfach mit der Polizei an

Betrunkene haben der Polizei in Augsburg am Wochenende mehrfach Ärger bereitet. Beamte wurden beleidigt und angegriffen.

Polizeibeamte hatten am Wochenende mehrfach Ärger mit Betrunkenen in der Innenstadt. In einem Fall gab es eine Schlägerei in einem Club.

Von Jörg Heinzle

Mehrfach sind Polizisten in der Innenstadt am Wochenende beleidigt und angegriffen worden. Die Nacht endete für die Angreifer jeweils in einer Ausnüchterungszelle der Polizei. Ein Einsatz spielte sich am Freitag bereits gegen 19.30 Uhr auf dem Martin-Luther-Platz ab. Dort rückte die Polizei an, weil sich ein 29-jährigen Mann gegenüber Passanten aggressiv verhielt. Unter anderem schrie er laut herum. Als Polizisten ihn ansprachen, ging er mit erhobenen Fäusten auf die Beamten zu. Sie nahmen den Mann deshalb in Gewahrsam, wogegen er sich massiv wehrte, laut Polizei unter anderem mit Tritten. Außerdem beleidigte er die Polizisten. Der mit rund 1,3 Promille betrunkene Mann, hatte sich bereits eine Stunde zuvor gegenüber Mitarbeitern des Rettungsdienstes, den Passanten gerufen hatten, aggressiv verhalten.

Ein berauschter 16-Jähriger zeigt Polizisten den Mittelfinger

Ein 16-jähriger Jugendlicher legte sich am Freitag gegen 23.45 Uhr in der Klinkertorstraße mit Polizisten an. Er zeigte einer Streifenbesatzung den gestreckten Mittelfinger und beschimpfte sie. Als die Polizisten die Personalien des 16-Jährigen aufnahmen, habe er sich „unkooperativ“ verhalten und herumgepöbelt, so die Polizei. Einer Beamtin, die seinen Ausweis kontrollierte, riss er das Dokument aus der Hand. Ein Polizeisprecher sagt: „Da er nicht zu beruhigen war und offenbar unter dem Einfluss von Alkohol beziehungsweise sonstigen Substanzen stand, wurde er in Gewahrsam genommen.“ Dagegen wehrte sich der 16-Jährige und trat untrer anderem gegen das Bein eines Polizisten. Mehrere Einsatzkräfte seinen notwendig, um den Jugendlichen in eine Zelle zu bringen, so die Polizei.

In einem Augsburger Club rastet ein 27-jähriger Mann aus

Auch bei einer Schlägerei in einem Club in der Maximilianstraße mussten Polizisten einen Angriff abwehren. Ein 27-Jähriger sei in der Nacht zum Sonntag gegen 5 Uhr ausgerastet, heißt es im Polizeibericht. Zunächst geriet er mit einem 42-Jährigen aneinander und schlug ihn mit der Faust ins Gesicht. Eine 24-jährige Frau sah das und versuchte – trotz ihrer 1,6 Promille – zu schlichten. Der 27-Jährige packte sie deshalb am Arm und beleidigte sie. Damit, so die Polizei, seien wiederum zwei Begleiter der Frau nicht einverstanden gewesen und ihr zur Hilfe geeilt. Der 27-Jährige verletzte einen der Begleiter durch einen Kopfstoß. Nun ging ein weiterer Gast dazwischen. Dabei sei der 27-Jährige schließlich, wohl aufgrund seines Rauschs, zu Boden gegangen und habe sich an einer Tischkante verletzte. Polizisten fesselten den aggressiven 27-Jährigen. Dabei trat er weiter um sich.

