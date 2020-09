15:44 Uhr

Alkoholisierter Rentner durchbricht mit Auto in Tiefgarage zwei Schranken

Erst hat ein offenbar betrunkener Autofahrer sein Parkticket einer Tiefgarage freiwillig abgegeben, wenig später aber stieg der 68-Jährige doch in sein Auto ein.

Freitagmittag und schon so viel Alkohol: Ein aufmerksamer Mann sprach gegen 11.40 Uhr in der Innenstadt einen augenscheinlich betrunkenen Autofahrer an, der offenbar auf dem Weg zu seinem Auto war und losfahren wollte.

Der 68-Jährige hatte sein Fahrzeug in einer Tiefgarage in der Franziskanergasse geparkt. Der Angesprochene händigte dem Zeugen sein Parkticket aus und ging weg. Allerdings hatte er es sich kurze Zeit später anders überlegt und stieg doch in sein Auto.

Da er kein Parkticket mehr hatte, um aus der Tiefgarage zu gelangen, fuhr der Rentner einfach beide Ausfahrtsschranken um. Die Polizei traf ihn in einem alkoholisierten Zustand in seiner Wohnung an. Er musste sich einer Blutentnahme unterziehen und wird angezeigt. (ina)

