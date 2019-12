Alle Beschuldigten müssen wieder in Haft - eine Bestätigung für die Ermittler

Hin und Her im Fall der tödlichen Attacke vom Kö: Erst wurden sechs Haftbefehle aufgehoben, nun sollen die Verdächtigen wieder in U-Haft. Das ist ungewöhnlich, aber der Rechtsstaat.

Es ist die zweite Wende in diesem Fall innerhalb von nur wenigen Tagen. Erst am Montag hatte die Jugendkammer des Augsburger Landgerichts die Haftbefehle gegen sechs Beschuldigte im Fall der tödlichen Attacke vom Königsplatz aufgehoben. Nun schlägt das Pendel wieder in die andere Richtung aus. Alle Freigelassenen müssen offenbar wieder zurück in die Untersuchungshaft.

Es klang gut überlegt, wie die Richter der Jugendkammer die Aufhebung der Haftbefehle begründet hatten. Die Richter waren nach Stand der Ermittlungen überzeugt, dass nur der mutmaßliche Haupttäter für die gewaltsame Tötung des 49-jährigen Mannes verantwortlich gemacht werden könne.

Verdächtige vom Kö zurück in U-Haft: Hartes Ringen um Rechtsprechung

Nun sieht es das Oberlandesgericht als höhere Instanz aber wohl anders – und schickt die Beschuldigten zurück in die U-Haft. Damit kann sich auch die Staatsanwaltschaft erst einmal bestätigt sehen.

Solch ein Hin und Her ist zwar ungewöhnlich, aber auch das gehört zum Rechtsstaat dazu. Der Weg durch die Instanzen steht den Beschuldigten offen, aber eben auch der Anklagebehörde. Rechtsprechung ist immer auch ein Ringen. Es dürfte in diesem Fall wohl ein sehr hartes Ringen werden.

