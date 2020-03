23:17 Uhr

Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Neusäß: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Wie werden die Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Neusäß am 15. März ausfallen? Die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl finden Sie hier.

Die Kommunalwahl in Neusäß findet am 15. März 2020 statt. Wählerinnen und Wähler werden dann darüber entscheiden, welche Kandidaten die Sitze im Gemeinderat in Neusäß belegen werden. Auch ein neuer Bürgermeister wird gewählt. Die Ergebnisse sollen noch am Abend feststehen. Sie finden die Wahlergebnisse dann hier.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Neusäß: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Die Wahllokale in ganz Bayern haben am 15. März zwischen 8 Uhr morgens und 18 Uhr am frühen Abend geöffnet. In diesem Zeitraum können die Stimmzettel für die Kommunalwahl 2020 abgegeben werden. Nach der Auszählung werden wir Sie zeitnah über die Ergebnisse informieren.

Wenn bei der Bürgermeister-Wahl keiner der Kandidaten mehr als 50 Prozent der Stimmen bekommt, müssen die beiden mit den besten Ergebnissen am 29. März in die Stichwahl.

Richard Greiner ist die letzten sechs Jahre der Bürgermeister von Neusäß gewesen und tritt auch bei der Kommunalwahl 2020 wieder an. Herausgefordert wird er von Bernhard Hannemann, der von den Freien Wählern einstimmig für die Kandidatur nominiert wurde. Außerdem tritt Dr. Michael Frey in Neusäß für die Grünen an und für die SPD geht Susanne Höhnle ins Rennen.

Mit über 20.000 Einwohnern werden bei der Gemeinderatswahl in Neusäß insgesamt 30 Sitze neu vergeben.

Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Neusäß: Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl

Wie sahen die Ergebnisse der vergangenen Kommunalwahl aus? Hier die Wahlergebnisse aus dem Jahr 2014 in der Übersicht:

CSU : 51,7 %, 15 Sitze

: 51,7 %, 15 Sitze SPD : 12,6 %, 4 Sitze

: 12,6 %, 4 Sitze GRÜNE: 17,8 %, 5 Sitze

Freie Wähler e.V.: 15,5 %, 5 Sitze

e.V.: 15,5 %, 5 Sitze FDP : 2,4 %, 1 Sitz

