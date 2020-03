vor 1 Min.

Alle Ergebnisse zur Kommunalwahl 2020 in Westendorf: Bürgermeister und Gemeinderat

Die Ergebnisse der Kommunalwahl in Westendorf gibt es am Abend des 15. März. Wie fallen die Wahlergebnisse der Bürgermeister- und Gemeinderatswahl aus?

Hinweis: Wenn die Ergebnisse vorliegen, finden Sie sie in den Grafiken in diesem Text. Bitte laden Sie den Artikel zu einem späteren Zeitpunkt neu, falls noch keine Zahlen angezeigt werden.

Am 15. März 2020 entscheiden die Wahlberechtigten von Westendorf bei der Kommunalwahl über die Zukunft ihrer Gemeinde. Neben dem Gemeinderat wird auch ein neuer Bürgermeister gewählt. Die Wahlergebnisse sollten noch am Abend vorliegen. Sobald die Stimmen gezählt sind informieren wir Sie über die Ergebnisse.

Ergebnisse der Kommunalwahl 2020 in Westendorf: Bürgermeister- und Gemeinderat-Wahl

Zwischen 8 und 18 Uhr haben Stimmberechtigte in Bayern am 15. März 2020 die Gelegenheit, bei der Kommunalwahl ihren Stimmzettel in den Wahllokalen auszufüllen. Nach der Auszählung informieren wir Sie am Abend hier in diesem Artikel über die Wahlergebnisse.

Der amtierende Bürgermeister Steffen Richter tritt bei der Kommunalwahl 2020 erneut an. Er hat keinen Gegenkandidaten.

Wie viele Sitze ein Gemeinderat hat, wird von der Anzahl der Einwohner des Ortes bestimmt. Im Gemeinderat von Westendorf stehen mit rund 1700 Einwohnern zwölf Sitze zur Verfügung, die am 15. März neu vergeben werden.

Ergebnis der vergangenen Kommunalwahl in Westendorf: Wahlergebnisse der Gemeinderatswahl

Bei der vergangenen Kommunalwahl in Westendorf gingen fast die Hälfte aller Stimmen an die CSU/Bürgergemeinschaft. Hier die Ergebnisse aus dem Jahr 2014 in der Übersicht:

CSU /Bürgergemeinschaft: 47,0 %, 6 Sitze

/Bürgergemeinschaft: 47,0 %, 6 Sitze SPD /Politisch bewusste Bürger: 15,8 %, 2 Sitze

/Politisch bewusste Bürger: 15,8 %, 2 Sitze Freie Wähler Vereinigung e.V.: 37,3 %, 4 Sitze

