22.10.2020

Als Bewohnerin im Garten arbeitete, kam der Einbrecher

Einen Einbruch in ein Reihenhaus in Göggingen meldet die Polizei.

Ein Unbekannter ist in ein Reihenhaus in Göggingen eingebrochen. Der Bewohnerin fiel erst später auf, das etwas fehlte.

Einer Bewohnerin eines Reihenhauses im Bleicherhornweg in Göggingen ist erst am nächsten Tag aufgefallen, dass aus ihrer Handtasche Bargeld fehlte. Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte ein Unbekannter zwischen vergangenen Dienstag 11.30 Uhr und Mittwoch 11.50 Uhr vermutlich durch die Terrassentür in das Haus gelangt sein.

Nachdem er offenbar mehrere Möbelstücke durchsucht hatte, stieß er wohl auf die Handtasche. Die Polizei vermutet, dass der Einbruch passierte, während die Frau im Garten hinter dem Haus arbeitete. An der Terrassentür entstand ein Sachschaden von circa 300 Euro. Der Diebstahlschaden liegt im oberen dreistelligen Eurobereich.

Um Hinweise bittet die Kripo unter 0821/323 3810. (ina)

Themen folgen