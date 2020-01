12:00 Uhr

Als Döner verboten und ein besonderes Bad zu teuer war

Vieles, das die Augsburg während der vergangenen Dekade beschäftigt hat, ist weiter aktuell. Gegen was sich die Bürger wehrten und was bis heute Dauerbrenner ist.

Von Katharina Indrich

Nur noch wenige Stunden, dann ist das alte Jahr Geschichte. Und nicht nur das, sondern gleich ein ganzes Jahrzehnt. Ein Jahreswechsel ist auch immer Anlass, zurückzublicken, das Ende eines ganzen Jahrzehnts erst recht. Was hat sich getan, wie hat sich Augsburg entwickelt? Welche Themen sind geblieben, was hat sich erledigt? Wir haben einen Blick zurück geworfen, um zu sehen, was Augsburg vor zehn Jahren bewegt hat.

Die aktuellen Themen sind oft auch die von einst – das fällt auf, wenn man in Ausgaben der Augsburger Allgemeinen vom Jahreswechsel 2009/2010 blättert. Denn einer der großen Aufreger war damals die Fahrpreiserhöhung im Nahverkehr. 4,5 Prozent teurer wurde das Angebot des AVV im Schnitt. Der Preis für die Streifenkarte stieg von 8,50 auf 8,90 Euro. Eine Summe, über die viele heute angesichts von 11,30 Euro nur müde lächeln können.

In der Annastraße schloss ein Traditionsgeschäft

Woolworth schloss zum Start in das neue Jahrzehnt in der Annastraße für immer seine Tore, dies war der Beginn eines jahrelangen Leerstandes. Und ein anderes Projekt, das mittlerweile aus dem kulturellen Leben der Stadt nicht mehr wegzudenken ist, öffnete zum ersten Mal: Im Januar 2010 wurde das Textil- und Industriemuseum tim in der ehemaligen Kammgarn-Spinnerei im Textilviertel eingeweiht.

Wer das Museum besuchen will, der kann heute mit der Linie 6 bequem bis vor die Tür fahren. Doch ihr Bau stellte die Autofahrer und auch die Geschäftsleute in der Friedberger Straße vor zehn Jahren vor große Herausforderungen. So massiv war der Protest der Händler, dass die Stadt den Bau über den Winter gar einstellte, um ihnen eine kurze Verschnaufpause zu gönnen. Ab Dezember 2010 rollten dann die Straßenbahnen gen Friedberg.

Den Start in das neue Jahrzehnt feierten die Augsburger noch feuchtfröhlich in der Kongresshalle. Doch weil wichtige Sicherheitsvorkehrungen fehlten, wurde die Halle kurz danach für Großveranstaltungen gesperrt und aufwendig saniert. Erst im Mai 2012 ging es dort unter dem neuen Namen „Kongress am Park“ weiter.

Die Sanierung war ein finanzieller Kraftakt. Vor allem, weil auch die Stadt Augsburg mit den Folgen der Finanzkrise zu kämpfen hatte. 20.000 Kurzarbeiter gab es Ende 2009 im Wirtschaftsraum Augsburg. Manroland war auf Kurzarbeit, die Arbeitslosenquote lag bei fünf Prozent. Und in der Stadtkasse herrschte Ebbe, weil die Einnahmen dramatisch weggebrochen waren.

Der Aufschrei der Bürger war groß

Allerlei Ideen gab es damals, um sich finanziell freizuschwimmen. Darunter etwa den Verkauf des Gaswerkareals durch die Stadtwerke oder den des defizitären Stadtbades, der im November 2009 Thema wurde. Der Aufschrei der Augsburger folgte prompt, begleitet von einem Bürgerbegehren zum Start in die Zehner-Jahre. Fast 17.000 Augsburger sprachen sich schließlich gegen einen Verkauf des Jugendstil-Bades aus und die Sache war vom Tisch. Stück für Stück wird jetzt saniert. Und mehr und mehr zeigt sich dabei, wie baufällig das Bad ist. Zuletzt war von einer wahren Kostenexplosion, womöglich im Millionenbereich, die Rede.

Schnell vom Tisch war mit Beginn des neuen Jahrzehnts eine Sache, die Augsburg im Jahr 2009 bundesweit in die Schlagzeilen katapultiert hatte – das „Dönerverbot“. Um für mehr nächtliche Ruhe in der Maximilianstraße zu sorgen, war dort im März 2009 ab 1 Uhr nachts der Außenverkauf von Speisen und Getränken untersagt worden. Eine Regelung, die der Verwaltungsgerichtshof im Januar 2010 nach einer Klage des Arkadas-Chefs kassierte. Seither können hungrige Nachtschwärmer sich morgens um fünf wieder einen Döner zum Frühstück in den Zug mit nach Hause nehmen.

Apropos Zug – auch die Eingangshalle des Augsburger Hauptbahnhofs war nach zwei Jahren Bauzeit im Dezember 2009 fertig modernisiert. Der große Bahnhofsumbau dagegen war zu Beginn des Jahrzehntes zwar schon lange im Gespräch. Allerdings war damals alles noch graue Theorie. Ziel von Oberbürgermeister Kurt Gribl war es zu dieser Zeit, 2012 mit den Arbeiten zu beginnen. Und tatsächlich ging es dann im August 2012 los.

Der Kö-Umbau ließ auf sich warten

Länger als geplant dauerte es mit dem Startschuss für den Umbau des Königsplatzes. Der war ursprünglich schon für das Jahr 2010 geplant gewesen. Schließlich wurde es doch ganz knapp das Jahr 2011. Nach mehr als sechs Jahren Diskussionen und zwei Bürgerentscheiden rollten die Bagger im Januar an.

Der absolute Dauerbrenner der vergangenen zehn Jahre war aber das Stadt- bzw. mittlerweile das Staatstheater. Mitte Dezember 2009 wurde im Stadtrat ein Gutachten vorgestellt, das die Sanierung des Theaterstandortes auf 100 Millionen Euro bezifferte. Kurz vor Weihnachten ging es um den Bau der zweiten Spielstätte, der durch den Wegfall der Komödie nötig geworden war. Bis Oktober 2010, so der Plan, sollte das Provisorium fertig sein. Tatsächlich wurde es 2012, ehe die Brechtbühne auf dem Dierig-Gelände eröffnete.

Heute ist sie wieder Geschichte. Im Juni wurde die für 6,2 Millionen Euro neben dem Großen Haus gebaute Brechtbühne abgerissen. Eigentlich sollte sie bis 2026 bleiben. Die Kostenschätzung ist mittlerweile auch überholt: Die Generalsanierung des Großen Hauses, ist aktuell mit 113 Millionen Euro kalkuliert. Immerhin: Die Streifenkarte hatte da im Vergleich die größere Teuerungsrate.

