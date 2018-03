vor 49 Min.

Als mit Gas noch gekühlt und gewaschen wurde

Auf dem Gelände des Lechhauser Gaswerks entstehen bald schon „Die Höfe“ für Handwerker.

Von Andreas Alt

Im Jahr 1900 wurde das zeitweise „größte Dorf Bayerns“ zur Stadt erhoben. Offenbar hat Lechhausen in der Folge Entwicklungen nachzuholen versucht, die andere Städte schon in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts durchgemacht hatten. Für den Mitarbeiter des Stadtarchivs Augsburg und Lechhausen-Kenner Georg Feuerer ist die Einführung von Stadtgas 1907 dafür ein gutes Beispiel.

Es ging vor allem um die Straßenbeleuchtung. Das war schon vor 1900 ein äußerst bedeutendes Thema. Bevor die Gaslaternen kamen, waren Petroleum- und Öllampen in Gebrauch. Sie müssen, wie der Vorsitzende der Gaswerksfreunde Augsburg, Oliver Frühschütz, ergänzt, ein ziemlich trübes Licht verbreitet haben. Gaslicht war im Vergleich dazu ein erheblicher Fortschritt – Leuchtgas lieferte eine lichte Flamme.

Jede Stadt, die auf sich hielt, stellte um auf Gaslaternen (heute vor allem bekannt aus klassischen englischen Kriminalfilmen). In Augsburg flammte die Gasbeleuchtung schon im Revolutionsjahr 1848 auf. Die Arbeiter konnten von da an durch gut erhellte Straßen zur Arbeit und nach Hause gehen (die Arbeitstage waren noch wesentlich länger als acht Stunden). Viele Lechhauser arbeiteten in der MAN oder der Papierfabrik Haindl auf der anderen Lechseite. Bürger konnten im Licht der Gaslaternen auch am Abend flanieren. Anfangs gab es Bedenken: Leidet nicht die Moral, wenn man nach Einbruch der Dunkelheit noch so bequem in der Stadt unterwegs sein kann? Aber die neue Zeit setzte sich überall durch.

Einmündung Steinerne Furt

Lechhausen entschied sich nach Aussage von Feuerer im Jahr 1907, ein eigenes Gaswerk zu bauen. Die Bremer Francke-Werke, eine auf dieses Geschäft spezialisierte Firma, erstellte es an der Steinernen Furt, damals noch ein gutes Stück von den letzten Häusern Lechhausens entfernt, die dort standen, wo die Steinerne Furt von der Neuburger Straße abzweigt. Das Gaswerk war kleiner als das in Oberhausen: Der Gasbehälter fasste 2000 Kubikmeter (und 3000 Kubikmeter Gas). Stadtgas wurde hergestellt, indem Kohle unter Luftabschluss entgast wurde. „Es war eigentlich eine Chemiefabrik“, sagt Feuerer.

Gas wurde auch von der Industrie gebraucht. Zum Beispiel nutzte die Wolframsche Glühfadenfabrik, ein Vorläufer von Osram, die Energie zum Schmelzen von Quarz. Damit wurde Glas für die Produktion von Glühbirnen gewonnen. Weitere Abnehmer waren die Textilfabrik Prinz und die Uhrfedernfabrik Mader.

Ofen- und Holzlager

In privaten Haushalten gab es Gasherde, auch Gaskühlschränke und Gaswaschmaschinen, wie Frühschütz hinzufügt. Geheizt wurde dagegen noch eine ganze Weile mit Holz, Kohle oder Koks. Noch 1904 tauchen im Lechhauser Adressbuch drei „Ofen- und Holzlager“ auf. Vielleicht kam auch noch Brennholz aus den Alpen in Form von Flößen an der Floßlände an. Francke hatte 1904 zunächst eine Bedarfsermittlung beauftragt. Demnach sollte es in Lechhausen 809 Leuchtflammen für Straßenlampen geben, 84 Kochflammen und neun Motorenanlagen. Das Resultat sei „gerade kein glänzendes“, teilte er enttäuscht mit. Aber Bürgermeister Carl Seiderer rührte beständig die Werbetrommel und brachte noch einige Gasabnehmer mehr zusammen.

Das Gaswerk Lechhausen hätte bis auf eine Kapazität von 800000 Kubikmeter erweitert werden können. Eine große Zukunft hatte es allerdings trotzdem nicht. 1912 wurde die noch junge Stadt nach Augsburg eingemeindet. 1915 wurde in Oberhausen ein hochmodernes neues Gaswerk gebaut, das heute noch bestehende „Gasometer“. 1920, nach dem Ersten Weltkrieg, wurde eine Gasleitung von Oberhausen über den Lech gebaut. Damit wurde das Gaswerk in Lechhausen überflüssig. Es wurde damals noch immer privat betrieben. Frühschütz nimmt an, dass die Stadt eine Abfindung zahlte, damit das Werk stillgelegt wurde. Das geschah bereits vor 1929 (da wird es im Stadtplan als „ehem. Gaswerk“ bezeichnet). Die Gebäude wurden freilich nicht abgerissen, sondern von anderen Firmen weiterbenutzt.

Nach dem Zweiten Weltkrieg zog laut Feuerer die Baywa vom Lechhauser Schlössle ins Gaswerk um. Es war eine zukunftweisende Entscheidung, denn im Zentrum Lechhausens wurde es zunehmend eng. Anlass war, dass die Stadt die Straße am Schlössle verbreitern und der Baywa dazu einen Grundstücksstreifen abkaufen wollte. Stattdessen verkaufte die Baywa die gesamte Immobilie und erwarb dafür das alte Gaswerk. An der Steinernen Furt blieb sie bis 2007. Dann schloss sie ihre Tore. Der Baustoffhandel wurde im selben Jahr nach Dasing verlegt. Eine Tankstelle der Baywa besteht noch heute Am Mittleren Moos.

Das Baywa-Gelände wird künftig „Die Höfe“ heißen. Es ist ein Gewerbepark mit 39 Hallen geplant, die mit Flächen zwischen 200 und 300 Quadratmetern vor allem auf kleine Gewerbebetriebe zugeschnitten sind.

Etwas erinnert noch immer an die Zeiten der eigenen Gasversorgung Lechhausens: Das Haus an der Steinernen Furt 58 war entweder eine Fabrikantenvilla oder ein Verwaltungsgebäude des Gaswerks – so genau weiß man das nicht mehr.

