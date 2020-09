14:47 Uhr

Altkleidercontainer brennt in Lechhausen aus: Wer hat das Feuer gelegt?

In der Nacht auf Dienstag hatte die Berufsfeuerwehr einen Einsatz in Lechhausen.

Zu einem brennenden Altkleidercontainer musste die Berufsfeuerwehr in der Nacht auf Dienstag nach Lechhausen ausrücken. Der Behälter wurde stark beschädigt.

Es war kurz vor 1 Uhr, als über Polizeinotruf die Mitteilung des Brandes einging. In der Kurt-Schumacher-Straße in Lechhausen stand ein Altkleidercontainer in Flammen. Die Berufsfeuerwehr löschte ihn, doch der Container war bereits stark beschädigt. Der Sachschaden wird auf über 1000 Euro geschätzt. Die Polizei geht davon aus, dass der Container vorsätzlich in Brand gesetzt wurde. Der oder die Täter konnten bislang noch nicht ermittelt werden. Zeugen werden gebeten, sich unter 0821/323-2310 zu melden. (ina)

Lesen Sie auch:

Themen folgen