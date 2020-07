vor 25 Min.

Altstadt-Baustelle: Eine gute und eine schlechte Nachricht

Seit dem Frühjahr hat eine Baustelle in der Altstadt für Behinderungen gesorgt. Nun wird wieder geplastert, doch die Bauarbeiten gehen nächste Woche weiter.

Von Ina Marks

Seit Mitte April hat eine Baustelle am Anfang der Weißen Gasse in der Altstadt für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Besonders an der Ecke Weiße Gasse /Vorderer Lech mussten sich Passanten und Radfahrer durch eine enge Stelle quetschen. An Mindestabstand war bei diesem Nadelöhr nicht zu denken. Die Wirtin des Restaurants Bauerntanz musste einige Zeit auf ihre Außenbestuhlung verzichten. Doch die Bauarbeiten scheinen zu Ende zu gehen. Bis Ende der Woche soll die Oberfläche nun wieder hergestellt sein, so lautet die gute Nachricht der Stadtwerke ( SWA).

Die SWA hat in der frequentierten Gasse nicht nur Fernwärme- und Gasleitungen erneuert, sondern auch gleich Glasfaseranschlüsse für schnelles Internet verlegt. Doch Anwohner, Einzelhändler und Besucher dürfen sich nicht zu früh freuen.

Augsburg: Ab Montag wird Weiße Gasse wieder aufgerissen

Denn kommenden Montag schon werden die Arbeiten an anderer Stelle der Gasse fortgesetzt. Dann wird das Pflaster von der Eisdiele Tutti Frutti bis zum Judenberg aufgerissen. Anwohner und Passanten können die Weiße Gasse dennoch weiter nutzen, für den Verkehr wird sie gesperrt. Bis zum 11. September sollen die Arbeiten dauern. „Es sind nun einmal die ältesten Leitungen in Augsburg, die erneuert werden müssen, sagt SWA-Sprecher Jürgen Fergg.

Insgesamt hat sich die Baustelle um vier Wochen zum ursprünglichen Plan verzögert. Wie Fergg erklärt, habe man wegen Corona mit den Arbeiten zwei Wochen später als geplant begonnen. Das war am 14. April. Zwischendurch seien die Arbeiter auf ein eingemauertes Stromkabel gestoßen, das aufwendig entfernt und erneuert habe werden müssen. "Auch das brachte eine Verzögerung von zwei Wochen."

