04.11.2020

Am Corona-Testzentrum gibt es nur noch Termine mit Voranmeldung

An Abenden herrscht am Augsburger Corona-Testzentrum oft großer Andrang, da sich Menschen unangemeldet testen lassen wollen. Das soll sich nun ändern.

Plus Abends kam es rund um das Corona-Testzentrum an der Messe in Augsburg teilweise zu chaotischen Zuständen. Nun ziehen Stadt und Betreiber Konsequenzen.

Von Fridtjof Atterdal

Nach teilweise chaotischen Zuständen während der abendlichen Tests am Corona-Testzentrum an der Augsburger Messe haben die Stadt und Dienstleister Bäuerle Ambulanz jetzt Konsequenzen angekündigt. Ab dem 9. November wird es die Termine zwischen 18 und 20 Uhr, zu denen man sich ohne Anmeldung testen lassen konnte, nicht mehr geben. Stattdessen wird zusätzlich zur Online-Anmeldung eine Hotline geschaltet, über die man sich auch telefonisch anmelden kann, sagt Bäuerle-Geschäftsführer Jan Quak auf Anfrage. Außerdem wird eine zusätzliche Fahrspur eingerichtet und der zur Verfügung stehende Raum erweitert.

Ursprünglich sollte mit den freien Terminen am Abend Menschen, die sich aus technischen oder anderen Gründen nicht online anmelden können, die Möglichkeit gegeben werden, sich auf Corona testen zu lassen, erklärt Quak. Die übrigen Testtermine im Zentrum an der Messe werden online vergeben, um den Ansturm der Testwilligen kanalisieren zu können. Ursprünglich testeten die Bäuerle-Mitarbeitern täglich rund 900 Menschen aus Augsburg und dem Umland - mit dem starken Anstieg der Fallzahlen wurden die Kapazitäten zuletzt auf 1200 Tests erhöht.

Offene Termine am Augsburger Testzentrum liefen aus dem Ruder

Während die gebuchten Tests trotz dieser Kapazitätenerhöhung gut liefen, gerieten die offenen Termine immer mehr aus dem Ruder, so der Geschäftsführer. Viele Testwillige kamen auf gut Glück an die Messe, obwohl sie die Möglichkeiten zur Buchung gehabt hätten. "So war das natürlich nicht gedacht - die Abendtermine waren völlig überlaufen, was für beide Seiten ärgerlich ist", so Quak. Für die Testwilligen bedeutete das lange Wartezeiten - für die Bäuerle-Mitarbeiter zusätzlichen Stress. Die Polizei musste mehrfach das Verkehrschaos rund um das Testzentrum beseitigen. Nach Augenzeugenberichten kam es am Dienstagabend sogar zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung zwischen Wartenden, bei der Polizei wurde der Vorfall allerdings nicht gemeldet.

Künftig kann man sich nur noch mit Anmeldung im Corona-Testzentrum an der Augsburger Messe testen lassen. Bild: Michael Hochgemuth

"In Absprache mit der Stadt haben wir jetzt Personal für eine Telefonhotline eingestellt", so Quak. Künftig kümmerten sich drei Mitarbeiter darum, dass man die Tests auch telefonisch buchen kann. Los gehen soll es am Montag - Tests ohne Termin werden dann nicht mehr möglich sein. "Ich denke, es ist jedem Bürger zuzumuten, sich Gedanken über einen Termin zu machen und diesen auch zu buchen", so der Geschäftsführer.

Wartezeit auf Termin im Testzentrum an der Messe: Höchstens zwei Tage

Trotz des hohen Andrangs, seien die Testkapazitäten derzeit ausreichend, sagt Quak. Momentan habe man einen Vorlauf von einem bis maximal zwei Tagen, um einen Termin zu bekommen. Auch die geforderten 48 Stunden, innerhalb derer das Testergebnis spätestens vorliegen soll, könne man wieder einhalten. "Es gab zwischenzeitlich einen Engpass im Labor, durch den es in einzelnen Fällen bis zu 72 Stunden dauerte, bis das Ergebnis vorlag", so Quak. Den Rückstau habe man aber am Wochenende abgearbeitet, sodass man jetzt wieder mit voller Kapazität arbeiten könne.

Durch die vielen Tests gebe es allerdings bundesweit einen Mangel an Reagenzien wie beispielsweise Pipetten, sagt Quak. Aus diesem Grund habe Bäuerle Test-Aktivitäten in anderen Bereichen eingestellt, um die vorhandenen Ressourcen voll für Augsburg einsetzen zu können. "Wir sind ein Augsburger Unternehmen und mussten Prioritäten setzen", so der Geschäftsführer.

Die Hotline wird ab Montag, 9. November 2020, geschaltet und ist von Montag bis Freitag 8 bis 16 Uhr unter der Telefonnummer 0821/8086060 erreichbar.

