Am Dienstag geht’s los mit Kultur aus Oberhausen

Ihr Feuilleton regional ist in dieser Ferienzeit wieder für Sie vor Ort – dieses Mal in einem sich rasant wandelnden Stadtteil. Sie finden uns jetzt jeden Dienstagnachmittag vor der Werner-Egk-Schule

Auch in diesem Sommer stellen wir wieder Schreibtische und Stühle für sechs Wochen in den öffentlichen Stadtraum. Wir, das sind Michael Schreiner und Richard Mayr von der Kulturredaktion der Augsburger Allgemeinen. Zum fünften Mal wollen wir einen Stadtteil Augsburgs aus neuen Perspektiven kennenlernen, nämlich Ihren. Diesmal kommen wir nach Oberhausen.

Wir sind schon gespannt, was Sie uns nun sechs Wochen lang an unserem Schreibtisch erzählen werden. Oberhausen genießt in Augsburg einen besonderen Ruf. Der alte Arbeiterstadtteil war schon immer ein bisschen anders. Das ist auch heute so. Nirgendwo lässt sich der Wandel der Stadt und der Stadtgesellschaft so eindrucksvoll erfahren.

Deshalb haben wir zu unserem kleinen Jubiläum Augsburgs Westen als Ziel ausgewählt. Nach Lechhausen, dem Hochfeld, Kriegshaber und Haunstetten starten wir am kommenden Dienstag zum fünften Mal unsere Sommeraktion.

Ab 30. Juli werden wir wieder vor Ort sein, und zwar auf dem Platz vor der Werner-Egk-Schule. Jeden Dienstag in den Sommerferien heißt es dann zwischen 14 und 18 Uhr wieder „Kultur aus Oberhausen“ – kommen Sie vorbei!

In den kommenden sechs Wochen wollen wir auf dem Feuilleton regional wieder die anderen Stadtteilgeschichten erzählen. Was macht Oberhausen für Sie aus? Wie lebt es sich in dem Stadtteil, wie fühlt er sich an? Und für uns natürlich auch immer ganz wichtig und zentral: Was lohnt es sich, kulturell in Oberhausen zu entdecken, was bietet der Stadtteil da?

Am ersten Dienstag wollen wir gemeinsam mit Ihnen den Stadtteil grundsätzlich kennenlernen. Deshalb haben wir Wilfried Matzke, den Leiter des Geodatenamtes in Augsburg, eingeladen. Er kann davon berichten, wie groß der Stadtteil ist, wie er sich entwickelt hat und wie er sich heute zusammensetzt. Wir hoffen nun, dass unser mobiler Schreibtisch die nächsten sechs Wochen wieder Treffpunkt und Veranstaltungsort – und ein Forum für den Gedankenaustausch wird. Elementar dafür sind Sie, liebe Leserinnen und Leser. Lassen Sie sich nicht von der Sonne und auch nicht – wir wollen gar nicht daran denken - vom Regen abschrecken und kommen Sie einfach vorbei. Wir sind da, hören zu – und berichten von jedem Dienstag auf einer Seite „Feuilleton extra“, was Sie uns zu sagen haben zum gesellschaftlichen und kulturellen Leben in diesem multikulturellen, spannenden, sich rasant wandelnden Stadtteil Oberhausen. Bald mehr aus Oberhausen! Richard Mayr und Michael Schreiner

